Očekávané SUV Bugatti by mohlo být zcela elektrické, dodá techniku Rimac?

O druhém modelu v nabídce Bugatti se spekuluje již řadu let, zatím však pokaždé zůstalo pouze u konceptu. Poprvé se tato myšlenka objevila již v 90. letech, kdy automobilka představila koncept sedanu EB 112. V roce 2009 se objevil ještě úchvatnější sedan Bugatti 16C Galibier, ani ten se však nakonec nedočkal realizace. Jak to tedy s druhým modelem dopadne na třetí pokus?

Podle Stephana Winklemanna, prezidenta značky, záleží rozšíření portfolia především na rozhodnutí z vedení koncernu VW Group, jehož je Bugatti součástí. Již začátkem roku se však objevily informace, podle kterých má automobilka zájem postavit vlastní SUV/Crossover na základech Lamborghini Urus. Pod kapotou měl přitom zůstat výkonný 4.0 litrový motor V8, se kterým už se Urus osvědčil.

Podle nejnovějších spekulací, se kterými přišel Georg Kacher z webu Automobile Mag, má však Bugatti v plánech stavbu čistě elektrického crossoveru. Na jeho vývoji by se měla podílet dobře známá výzkumná a vývojová společnost Edag a výroba by mohla být přidělena závodu Magna. V úvahu však přichází i oživení závodu Campogalliano poblíž Modeny, který by mohl být výrobou pověřen.

Vůbec nejzajímavější jsou však spekulace o technice, která by se mohla stát naprosto bezkonkurenční. Bugatti by se totiž skrze Porsche mohlo dostat do kontaktu s chorvatskou automobilkou Rimac, specializovanou na výrobu extrémně výkonných elektrických hypersportů, ve které Porsche vlastní 10% podíl.

Bugatti by pak mohla od Rimacu odkoupit platformu C002, včetně baterií, elektroniky, atd., čímž by se francouzská značka dostala k základu pro elektromobil o výkonu až 1850 koní. Design by měl vycházet z tradičního designového jazyka Bugatti, což by mělo platit i pro třídveřovou karoserii. Ceny by se měla pohybovat v rozmezí 850.000 až 1 milion dolarů (19.6 mil. Kč až 23 mil. Kč) a roční produkce by se bez ohledu na místo výroby měla pohybovat až okolo 600 kusů.

Tyto spekulace zní skutečně působivě a promyšleně, přesto jsme z nich poněkud skeptičtí. Jen těžko si lze totiž představit, že by Bugatti nabídlo crossover výkonnější, než je slavný Chiron – a to ještě při nižší ceně. Poněkud přehnaně ale působí i odhad roční produkce. Při ceně až 1 milion dolarů si totiž neumíme moc dobře představit, kde by chtělo Bugatti hledat dostatek zákazníků.

Podle Automobile Magazine má však Bugatti v záloze i další plány, jak se k výkonnému crossoveru dostat. Pokud by se nepodařilo získat platformu Rimacu, počítá prý Bugatti s využitím nové platformy pro hypersporty, na které by měl být postaven nástupce Porsche 918 Spider a budoucí vozy Lamborghini.