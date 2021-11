Další japonské superauto na obzoru? Lexus LFA se má vrátit!

Značku Lexus si dnes spojíme hlavně s SUV a hybridním pohonem, mezi lety 2011 až 2013 ale součástí jejího portfolia byl také supersport. LFA sloužil hlavně jako imagemaker, který zvyšoval renomé značky. Nyní se rýsuje příchod nástupce.

Informuje o tom japonský magazín Best Car s tím, že nové superauto Lexusu je údajně chystané pro rok 2025. To by znamenalo, že dorazí dlouhých 15 let od startu výroby originálního LFA.

Novinka má přitom využívat historického odkazu LFA. Základem by se tudíž mohl opět stát karbonový monokok, který si Lexus pro LFA vyvinul vlastními silami a sám si ho i vyráběl.

Naopak pohonná jednotka se přizpůsobí moderním trendům. Originál využíval atmosférický vidlicový desetiválec o objemu 4,8 litru vyvinutý ve spolupráci s Yamahou, který byl využít kvůli vysokootáčkovému charakteru (oproti V8) a kompaktním rozměrům (proti V12).

Doba je ale jinde a mnohé supersporty dnes opouštějí atmosférické agregáty. Proto takovou cestou půjde i Lexus, pro nové LFA se tak údajně počítá s dvakrát přeplňovaným osmiválcem o objemu čtyř litrů. V útrobách ale podle všeho nebude pracovat sám, počítá se prý s jeho spárováním s elektromotorem, pro plug-in hybridní pohon. To by mělo zajistit výkon okolo 940 koní (700 kW), což by naznačovalo, že Lexus tentokrát míří do zcela jiné výkonnostní kategorie. Originální LFA poskytovalo výkon 412 kW (560 koní).

Zda jsou zprávy japonského magazínu reálné, teprve zjistíme. Navíc by potvrzení nemuselo trvat tak dlouho. Rok 2025 se sice může zdát daleko, v automobilovém prostředí to ale tak vzdálená budoucnost není. A tak se klidně někdy v příštím roce, nebo v roce 2023 můžeme dočkat prvních zachycených prototypů vozů.

Návrat supersportu do nabídky Lexusu by navíc byl logicky. Prezident automobilky Toyota Akio Toyoda je velkým fanouškem sportovních aut, a tak by jistě takovému projektu dal zelenou. Navíc i další japonské automobilky připravují ostré stroje – Nissan chystá novou generaci GT-R, Honda mluví o možném příchodu nového NSX, a tak by Toyota, potažmo její luxusní značka Lexus jistě nerada zůstala pozadu.