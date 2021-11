Honda NSX se vrátí v třetí generaci! Ale zřejmě bez spalovacího motoru

Současná Honda NSX se pomalu loučí. Přestože se nevyráběla ani zdaleka tak dlouho jako předchozí generace, neznamená to, že by automobilka už s tímto modelem nepočítala.

Honda NSX je nejen mezi fanoušky japonských automobilů modlou. Když se tak NSX po jedenácti letech od konce první generace vrátilo, způsobilo to poprask. Druhá generace ale takových úspěchů jako předchůdce nedosáhla a v roce 2022 její výroba skončí, po pouhých šesti letech.

Krátký životní cyklus, zvlášť proti 15 let vyráběnému předchůdci, by naznačoval, že vůz výrobce bude hodnotit jako neúspěšný projekt a s nástupcem už počítat nebude. Zvlášť v době, kdy Honda avizuje důraz na elektromobilitu a kvůli ní třeba končí s dodávkami motorů pro Formuli 1. Jenže navzdory tomu (nebo právě díky tomu?) NSX dorazí i v další generaci!

„Povšimněte si, že NSX stavíme, když chceme něco sdělit. První generace byla benzinová, druhá generace hybrid. A pak zde bude něco dalšího,“ uvedl viceprezident značky Acura Jon Ikeda v rozhovoru pro server The Drive. Na americkém trhu se NSX prodává právě s logy Acura, což je luxusní značka Hondy pro severoamerický trh.

Z Ikedových slov tudíž vyplývá, že by příští NSX mohlo být elektromobilem. Na přímý dotaz ale reagoval jen úsměvem a dotaz blíže nekomentoval.

Právě sázka na čistě elektrický pohon by ale dával smysl. V souvislosti s NSX se o něm mluvilo již v minulosti. V době rozmáhající se elektromobility by navíc takové řešení dávalo smysl. Zvlášť když i Honda počítá s postupným přechodem na elektrický pohon. Nově nastupující šéf automobilky Tošihiro Mibe na jaře prohlásil, že Honda do roku 2040 omezí svoji nabídku výhradně na elektromobily. Už do roku 2030 přitom mají prodeje značky na klíčových trzích z 40 % tvořit bateriového elektromobily a vozy s palivovými články.

Vytvořit tak z NSX elektromobil by dávalo smysl, i kvůli propagaci tohoto řešení a získání dalších poznatků. Pokud tedy Honda nepůjde rovnou cestou vodíkového pohonu, který v supersportech zatím není vyzkoušený.

Ostatně viceprezident Acuri Jon Ikeda přiznává, že důvod NSX je jiný než ve vydělávání, což by mohlo platit i pro budoucí generaci. „Nešli jsme do toho, abychom vydělali hodně peněz. Naučili jsme se však hodně o elektrifikaci a zábavě z řízení, což je základ,“ uvedl Ikeda v jiném rozhovoru, pro server Motor Trend.

Honda, potažmo Acura, zkrátka v NSX vidí imagemakera, což je role, kterou by si měla uchovat i třetí generace. Kdy však dorazí, je ve hvězdách. Další NSX sice přijde, není však vyloučeno, že na ní budeme zase mnoho let čekat. Vždyť první a druhou generaci dělilo dlouhých 11 let. NSX II mělo dorazit mnohem dříve, dokonce poháněné vidlicovým desetiválcem, vývoj byl ale ukončen kvůli tehdejší světové ekonomické krizi. Na NSX se následně začalo pracovat znovu, tentokrát už s myšlenkou elektrifikovaného pohonu. Druhá generace se kvůli tomu nakonec začala vyrábět až v roce 2016.