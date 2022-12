Další oslava 50. výročí M divize. Toto BMW M4 Competition je plné Alcantary

“My slavíme 50 let? Tak tady máte nové M2 Coupé, M3 Touring, M4 CSL, limitku 3.0 CSL..,” jako by si říkali v Bavorsku. A nikdo rozhodně neprotestuje. Další vůz vzešlý z oslav 50 let divize M je neméně zajímavý, jen v trochu jiném podání.

Italská značka Alcantara a BMW se spojily, aby vzniklo jedinečné BMW M4 Competition. Ano, Alcantara je skutečně značka, která vznikla v roce 1972, a to znamená jediné - také slaví 50 let!

Ojedinělé BMW M4 Competition se představilo na akci “Touch the Skyline”, která se konala v budově BMW v italském Miláně. Mimochodem, město je svým způsobem s tímto exemplářem navždy spojeno. Hned vám řekneme proč.

Velmi populární barvou Mkových modelů se v poslední době stala zářivě žlutá barva Sao Paolo, která si našla cestu taktéž k tomuto modelu. Pokud se spojíte s Alcantarou, je naprosto zřejmé, že interiér bude plný tohoto oblíbeného a jemného materiálu.

Černá Alcantara zdobí strop, sedadla, sloupky a výplně dveří společně s modro-červeným prošíváním ve stylu sportovní divize M. Žlutá Alcantara se objevuje v prostřední části sedadel na palubní desce a na vrchní části dveří, kde se objevuje nápis Milano a laserem vyryté panorama italského města módy.

“Rok 2022 je speciálním rokem pro BMW divizi M, protože slavíme padesáté výročí značky, která vždy nabízela nejvýkonnější sportovní vozy v našem portfoliu,” řekl Massimiliano Di Silvestre, předseda představenstva a generální ředitel BMW pro Itálii.

Spojitost Německa a Itálie má v tomto ohledu hlubší podtext. První vůz z divize M, kterým bylo BMW M1, navrhl legendární italský designér Giorgetto Giugiaro. K podobné spolupráci už navíc došlo před dvěma lety u modelu BMW i8.

“V Alcantaře jsme nadšeni z partnerství s BMW, které nám opět poskytuje možnost demonstrovat naše sdílené hodnoty,” řekl Andrea Boragno, generální ředitel Alcantary. “Alcantara zdůrazňuje sportovnost a lehkost M divize, nabízí řidiči zažít dotek sportovní jízdy s pohodlím a odolností vůči opotřebení, a to bez jakéhokoliv obětování skutečného zážitku.”