Další radar na českých dálnicích. U Frýdku-Místku měří stovku

Obyvatelé Frýdku-Místku čekali na obchvat 26 let – od schválení záměru v roce 1996 až do prosince 2022, kdy se otevřel v celé délce alespoň v polovičním profilu. Od léta 2023 je zprovozněn celý a jezdí se na něm až 130 km/h, jelikož je to dálnice.

Nyní však ŘSD v úseku mostu přes Morávku snížilo rychlost na 100 km/h. Dodržování omezení bude v místě hlídat radar. Důvod je jediný – hluk, který vydává mostní závěr při přejezdu vozidla.

Kde se měří na českých dálnicích? Radary jsou na D4 i Pražském okruhu Roman Šitner Novinky

Místní si stěžovali skrz petice, přes ministerstvo zdravotnictví, hygienu i ombudsmana, až jim po dvou letech dal za pravdu Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ). „Rozhodl o tom, že by se měla kvůli impulsnímu hluku, to znamená hluku, který je z mostních závěrů a obtěžuje rázem okolí, omezit rychlost,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl televizi Polar, která o situaci informuje.

Potvrdil také měření rychlosti. „Rychlost je klíčem snížení toho rázu,“ řekl a doplnil, že ŘSD pracuje na zlepšení odhlučnění pomocí betonových svodidel a plentovací zídky na samotné mostním závěru pro omezení šíření hluku.

Opatření na základě rozhodnutí DESÚ mají být provedena do konce března letošního roku, do konce roku 2025 má být mostní závěr vyměněn a přidána další protihluková stěna. Poté, co tyto práce skončí, by mělo být rychlostní omezení spolu s radarem odstraněno.