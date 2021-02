Dealeři Cadillacu volají po modelech, které automobilka již roky nevyrábí

Pravděpodobně nejznámějším současným modelem Cadillacu je prémiové SUV Escalade, které doplňují menší SUV a Crossovery s označením XT4, XT5 a XT6. Cadillac má sice v nabídce i několik sedanů, včetně nedávno představné nadupané série Blackwing, SUV a crossovery však za minulý rok tvořily cca 81 procent prodaných vozů.

Dealeři tak mohou být s nabídkou celkem spokojení, přesto jim v nabídce něco chybí – kabriolety. To v rozhovoru pro Automotive News uvedl David Butler, představitel americké rady dealerů Cadillac. Prodejci si údajně pochvalují změny posledních let, kdy se nabídka citelně rozrostla, a očekávají i zájem o nové modely CT4 a CT5 Blackwing. Už dlouho ale volají po kabrioletech.

Ty přitom bývaly dlouhé roky nedílnou součástí nabídky americké prémiové značky, stačí jen vzpomenout na klasiky jako je Cadillac Dual-Cowl Sport z roku 1929, Eldorado Biarritz z roku 1959 nebo Cadillac Allante z roku 1987, na jehož návrhu se podílelo známé italské studio Pininfarina. Jenže to je dávná minulost.

Poslední velký kabriolet, nabízející čtyři místa, byl Cadillac Eldorado z roku 1985. Vůbec posledním otevřeným vozem v nabídce automobilky pak byl roadster XLR, vyráběný mezi lety 2004 až 2009. Automobilka sice naznačila návrat kabrioletu luxusním konceptem Cadillac Ciel, jenže zůstalo pouze u konceptu.

V současnosti se navíc nezdá příliš pravděpodobné, že by se dealeři značky dočkali. Cadillac se totiž soustředí především na elektrifikaci, do které investuje ohromné částky. Součástí přechodu na elektrifikaci je navíc omezení počtu dealerství. Prvním novodobým elektromobilem značky pak bude Cadillac Lyriq, který by měl do dealerství dorazit v roce 2022.