„Dětská planeta“ míří do aukce. Skulptura z autodílů formule E pomůže dobré věci

Dvouapůlmetrová skulptura, která vznikla z dílů starých elektrických formulí, má upozorňovat na to, že děti a mladí lidé budou efekty klimatické změny zasaženi nejvíce. Výtěžek aukce, jehož výše není zatím ani odhadnuta, půjde na dobročinnost právě tímto směrem.

Staré, poškozené či porouchané součástky elektrických formulí můžete samozřejmě vyhodit, protože do monopostů už použitelné nejsou. Také je ale můžete darovat Charlesi Elliotovi, britskému sochaři, který z nich něco vytvoří.

To „něco“ je v tomto případě skulptura v podobě nedokončené koule průměru 2,5 metru, která znázorňuje planetu a která má upozornit na to, že to budou právě děti, které budou nejvíce zasaženy klimatickou změnou. Skulptura se jmenuje „Dětská planeta“ a stojí na ní jedenáct postaviček, které mají vypadat jako děti. Jedenáct proto, že tolik týmů se účastní šampionátu formule E.

Součástky pocházejí z formule GEN2, používané v osmé sezóně šampionátu, tedy v sezóně let 2021-2022. Skulptura byla odhalena při finále 9. sezóny, které se jelo v Londýně 29. a 30. července tohoto roku a nyní organizátoři šampionátu oznámili, že dílo bude k mání v aukci. Její výtěžek poputuje na fond UNICEF s názvem Bezpečné a zdravé prostředí.

„Děti a mladí lidé hrají klíčovou roli ve vypořádávání se s riziky souvisejícími s klimatem, a to tím, že propagují environmentálně udržitelný životní styl a dávají příklady svým komunitám,“ nechal se slyšet šéf britského výboru UNICEF Jon Sparkes. Děti a mladí jsou podle něj na skulptuře „na pravém místě, ve středu světa“.

Formule E je prvním sportem, který je od začátku uhlíkově neutrální, a její pořadatel je zároveň první mezinárodní sportovní organizací, která spolupracuje s nadací UNICEF na ochraně klimatu, uvádí tisková zpráva. Partnerství, které běží od roku 2021, skrz programy věnující se změně klimatu pomohlo 2,5 milionu dětí a mladých lidí napříč světem, chlubí se dále organizace.

Jak poslední závod 9. sezóny formule E dopadl? Zvítězil Nick Cassidy z týmu Envision Racing před Mitchem Evansem z Jaguar TCS Racing a Jakem Dennisem z Avalanche Andretti Formula E. Tito tři se také podělili o tituly šampionů; mistrem světa se stal Jake Dennis, prvním vicemistrem Nick Cassidy a druhým vicemistrem Mitch Evans.