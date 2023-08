Španělská značka Cupra, vzniklá teprve před pár lety ze sportovní divize Seatu, se po hrstce aut se spalovacími motory plně vrhá do elektromobility. A to nikoliv jen u silničních aut, nýbrž také v závodech – s elektromobily se účastní jak závodů silničních aut, tak i formule E.

V ní není zrovna úspěšná, v minulé sezóně skončila poslední z jedenácti týmů a její jezdci dojeli na bodovaných pozicích jen v šesti závodech, ale vedení značky to nevzdává. „Znali jsme překážky tohoto roku a myslím, že jsme prokázali plynulé zlepšování napříč sezónou. Nečekali jsme, že přijdeme a hned porazíme všechny velké ryby,“ cituje britský magazín Autocar Xaviho Serru, šéfa divize motorsportu u Cupry.

Werner Tietz, šéf vývoje značky a zároveň člověk, který položil základy elektrifikace značky Bentley, vidí formuli E jako nedocenitelnou živou laboratoř pro silniční elektromobily. „Dobrou věcí pro mě je, že tam pracujeme se spoustou rekuperace. To musíme přenést do silničních aut. Můžete se ptát, proč montujeme bubnové brzdy na silniční elektromobily; je to proto, že většina energie při brzdění jde do rekuperace,“ vysvětlil.

V závodech formule E se podle jeho slov třecí brzdy příliš nepoužívají ve snaze o co nejvyšší efektivitu. „Rekuperace veškeré energie při brzdění je budoucností a to je to, co se učíme,“ dodal Tietz s tím, že značka sbírá zkušenosti i co do softwaru a motorů. „Je ohromující, co se tady dozvídáme, protože nová generace formule E má 600 kW výkonu po stránce rekuperace,“ pokračoval Serra.

Podle Tietze je v současnosti pro silniční auta formule E důležitější než formule 1, v níž jezdí hybridní monoposty. „Výzvou jsou technologie elektrických aut a zejména, co dokážete v budoucnu udělat na straně softwaru s umělou inteligencí. Jak dokážete vozem zatáčet, zatímco se vůz celý svůj život učí a zlepšuje své výkony. To se můžeme dozvědět jen ve formuli E, protože elektrický motosport bude vždycky na špici a odtud se naučíte všechno, co potřebujete pro silniční auta,“ vysvětluje.

„Technologie baterií se bude vyvíjet rychle. Během příštích pěti nebo deseti let uvidíme velké skoky u nabíjecích časů a dojezdu. Pak můžeme přemýšlet nad delším trváním závodů, pak možná nad měněním baterií při vytrvalostních závodech. Bude se to vyvíjet rychle a můžeme očekávat více skoků než v konvenčním motosportu,“ předpovídá Tietz.