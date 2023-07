American muscle car. Sousloví, které říká přesně to, co říkat má. I neználek si pod ním představí svalnaté americké auto, bublající do okolí mocným projevem velkoobjemového motoru V8. A podobně jako další modely i charger zná každé malé dítě, které se trochu zajímá o automobilový svět skutečných chlapů.

Charger jako filmová hvězda

Proslavil se totiž mimo jiné i na filmovém plátně – modelový ročník 1968 v provedení 440 R/T v jedné z nejslavnějších honiček všech dob, když s ním hollywoodský kaskadér Bill Hickman ujížděl Fordu Mustang, za jehož volantem se předváděla hvězda hvězd v podobě Steva McQueena. Zajímavostí je, že ve filmu Bullittův případ sice Mustang Chargeru snadno stačí, ovšem ve skutečnosti musel Hickman při natáčení občas ubrat, aby se za ním dotírající ford vůbec udržel…

Mnoho lidí – zejména z USA – si jistě vybaví televizní show Dukes of Hazzard, kde bratranci Bo a Luke za pomoci oranžového upraveného chargera ročníku 1969 zvaného General Lee neustále ujížděli místním zkorumpovaným představitelům zákona. (TV série se mimochodem dočkala filmového remaku v roce 2005.)

Mladší generace si zase určitě vybaví první (a jediný pořádný) díl ze ságy Rychle & zběsile, kde se černý upravený Charger R/T 1970 představil jakožto srdcové auto hlavního hrdiny v podání Vina Diesela. Když už jsme u toho, jak se navnadit na výkon a schopnosti starého chargeru, dovolím si připomenout ještě jeden fi lm, fanouškům Moparu jistě velmi dobře známý: hlavní roli v něm hraje sice menší, ale neméně slavný pony car od Dodge.

Bílý Challenger R/T 440 Magnum si společně s hlavním hrdinou v podání Berryho Newmana vychutnáte při epickém příběhu o svobodě zvaném Vanishing Point (1971). Tolik k odkazu chargera a respektive značky Dodge na stříbrném plátně, teď je čas zjistit, kde se tento vůz vlastně vzal.

Video se připravuje ...

Muscle Car je unikátním americkým fenoménem, který podle některých zemřel na začátku 70. let nebo, podle jiných, žije do současnosti. Čím se vlastně vyznačuje? Obecně platná definice bude jistě obsahovat velkoobjemový motor s vysokým výkonem, americký původ, a i když někteří budou namítat, tak i dvoudveřovou karoserii.

Revoluční Chrysler Firepower: Hemi

I když k úplným kořenům fenoménu patří představení revolučního motoru Chrysler Firepower neboli Hemi (již v roce 1951), výroba automobilů pro výkonuchtivé zákazníky nezačala dříve než v 60. letech. Právě díky vysoké popularitě závodění během 50. a 60. let začaly automobilky vyrábět vlastní tovární hot-rody neboli muscle cary, připravené vyrazit na závodní dráhu rovnou na cestě z showroomu.

Pojďme se nyní posunout do poloviny 60. let, kdy Dodge představil světu svou představu o zvětšeném pony caru. Charger se ukázal nejprve v podobě dvou prototypů, v roce 1966 byla představena první generace, samozřejmě na platformě Chrysleru B-body (stejně jako coronet, s nímž model sdílel některé komponenty). Dvoudveřový fastback měl čtyři sedadla a pod kapotou několik motorů – od základní V8 318 cui (5,2 litru) spojené s třístupňovým manuálem (či na přání automatem) až po vysokovýkonné motory Hemi V8.

I když první generace byla jistě jedním z designově nejpřitažlivějších aut své doby, v prvním roce bylo vyrobeno jen 37.344 kusů, což byl celkem slabý výsledek (připomeneme, že vozů s původním legendárním motorem 426 Hemi V8 bylo jen 468 kusů!). I když motoristický tisk kromě vzhledu s typickými schovanými čelními světlomety velebil i velmi praktický interiér – například zadní sedadla se dala sklopit do úplné roviny –, první generace nedosáhla očekávaného úspěchu.

Částečně to napravila až druhá, představená v roce 1968. Mezi celou řadu kosmetických změn patřila například nedělená maska chladiče, zakulacené zadní světlomety či pozměněná karoserie, která víc než fastback připomínala svým tvarem láhev od koly, tehdejší rozeznatelný prvek designu. V roce 1968 a 1969 v rámci modelových ročníků docházelo k určitým lehkým změnám stejně jako v posledním roce výroby představené druhé generace, tedy v roce 1970.

Modelový ročník 1970 je snadno rozeznatelný díky širokému chromovému rámečku kolem nedělené masky chladiče. Světla se již otáčela elektricky, nikoliv vakuově. Zadní světla byla stejná jako o rok dříve, jen modely 500 a R/T (k tomu se dostaneme) dostala nový, atraktivnější panel. Mezi volitelné prvky patřil v tomto roce i nový motor 440 Magnum. Představena byla i nová paleta barev High Impact s názvy jako Top Banana, Plum Crazy, Panther Pink nebo jako v našem případě – Sublime.

Aerodynamičtější Charger 500

Jak jste si jistě všimli, testovaný vůz nese označení Charger 500. Tento název byl poprvé použit pro aerodynamičtější charger v roce 1968, který měl pomoci značce k úspěchům v sérii NASCAR. Mimochodem, to se povedlo právě až v sezoně 1970, kdy charger získal celkem 10 vítězství a Bobby Isaac se stal národním šampionem.

Vůz, který se předvádí na fotografiích, strávil většinu svého života ve slunné Kalifornii a odsud se následně před pár lety přesunul do vkusné garáže na Moravě, kde začala jeho intenzivní renovace. Byl to klasický projekt, orezlé auto s potrhaným interiérem a prosvícenou palubní deskou dostalo intenzivní porci péče v dílnách společnosti Restorations.cz, aby mohlo opět zazářit svým nepřehlédnutelným stylem (a barvou).

I když je majitel zaměřený spíš na pohodlnější, a hlavně otevřené americké koráby z konce 50. let, celkem správně rozhodl, že jeden muscle car by doma určitě měl být. A to prosím hlavně proto, aby jeho žena měla čím vozit dcerku do školky. Připadá vám, že jste právě něco přečetli špatně? Můžu vás ujistit, že to tak skutečně je… A je to styl.

I když se dají veškeré náhradní díly v USA pohodlně koupit, renovace podobného projektu není vůbec levná – doplníme, že samotné auto vyšlo na milion korun a díly na dalších 620.000 Kč, takže se bavíme o celkové hodnotě renovace za víc než dva miliony korun… Stylový muscle car z dobrého chovu zkrátka není auto za pakatel.

Jakmile otáčím klíčkem a oživuji mocný osmiválec 440 Magnum, děti hrající si v okolí udiveně vykřiknou. Strach je ovšem rychle vystřídán nadšením, a to všech přítomných. Hluboké bublání solidního motoru rozechvívá všechno to zelené železo kolem a moje automobilová duše se tetelí blahem. Je to přesně tak úžasné, jak si představujete. Sedím v prostorném, v rámci amerického stylu sportovním interiéru, a to na černých samostatných sedadlech (o bočním vedení se tu moc nebavíme, ale ničemu to nevadí). V zorném poli nejen tříramenný volant, ale i hezké budíky zapuštěné v palubní desce.

Jak se řídí bestie

Není čas na zbytečné okukování finesek interiéru, zejména když se přede mnou otevírá široká silnice. Tisknu „pedal to the metal“ a automat Torqueflite rázem podřazuje. Charger se za doprovodu hlasitého bušení osmi pístů dává do pohybu a zrychluje. Z našeho pohledu to není úplně „bestie“, jak rád říká majitel, ale sytý projev a kouzlo celku vyvolávají úsměv na tváři. Jedu v klasickém chargeru a pod nohou mám 440tku motor, tedy 7,2 litru objemu krmených čtyřkomorovým karburátorem, takže zažívám zasloužený pocit výjimečnosti.

Do zatáčky ho pasuji relativně snadno, samozřejmě posilovaným řízením. Rámová konstrukce je docela komfortní, ale je cítit uklidňující tuhost heavy- duty podvozku. Vůz je vybaven paketem tzv. performance axle, takže je diferenciál nastaven víc „do síly“. Znamená to, že většinu času docela řveme krajinou a ani nechci vědět, jakou rychlostí mizí benzin z nádrže. Ne nadarmo se o muscle carech své doby říkalo, že polykaly palivo po litrech. Vzhledem k vzácnosti okamžiku rádi nějaký ten benzin spálíme – ostatně to ještě nikomu neublížilo.

Druhá generace chargeru patří k největším klasikám fenoménu své doby. Nejlepší muscle cary vznikaly právě do počátku ropné krize první poloviny 70. let, kdy ono zmíněné pálení benzinu začalo společnosti vadit. I když třetí generace ještě v sobě nese ducha stylu chargeru, následující, čtvrtou se Dodge už snažil posunout směrem k luxusnímu způsobu osobní přepravy. Už to nebylo to pravé, to ryzí, to rozechvívající a nespoutané.

Mnozí jsou – a dlouho byli – přesvědčeni, že podobná auta se už prostě nevyrábějí. Ale zejména ve světle událostí poslední doby a šílenstvím nesmyslné elektrifikace za každou cenu to vypadá, že v USA stále ještě pořádná auta vznikají a vznikat budou. I charger stále žije – v roce 2006 se vrátil na scénu ve formě výkonného sedanu, dnes vzniká ve druhé generaci a vypadá zkrátka skvěle. Když je člověk trochu šikovný, na silnice ho dostane, a to za slušné peníze.

Majitel představeného chargeru by jistě mohl také jít touto cestou, ale proč by to dělal – má raději klasické pořádné železo. I proto už připravuje Challenger 1970, na jeho poměry relativně malé auto. Jenže je to nejvzácnější kousek v provedení convertible, a navíc ve verzi Plum Crazy bude nejnápadnější károu v okolí. Jsem rád, že jsou stále lidi, kteří mají vkus a nebojí se toho.

Technické údaje Dodge Charger 500 (1970) Motor zážehový vidlicový atmosférický osmiválec, rozvod OHV, čtyřkomorový karburátor Carter AFB Objem 7206 cm3 Výkon 380 koní při 4600/min Točivý moment 651 N.m při 3200/min Zrychlení 0-100 km/h 6 s Největší rychlost 250 km/h Převodovka třístupňová automatická převodovka Chrysler TorqueFlite Pohon zadních kol Vnější rozměry 5296 x 1946 x 1346 mm Spotřeba neuvádí se Pohotovostní hmotnost 1710 kg Základní cena (1970) 15 500 marek

Dodge Charger: Cesta k sérii

Poprvé byl název Charger použit u konceptu z roku 1964. Stylisté transformovali model Polara do podoby nízkého roadsteru s jedinečným interiérem s cílem upoutat pozornost k přicházejícímu modelu 426 Hemi. Koncept byl v roce 2007 vydražen za 1,1 milionu USD. Charger II byl předveden o rok později a demonstroval nové stylistické nápady Chrysler Corporation. Vynikal čistými, jednoduchými liniemi a splývavou zádí. Vůz se dočkal velkého úspěchu a snadno tak vyšlapal cestu pro přicházející sériový model.

Autor: František Vahala