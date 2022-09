Dodge představuje edici Swinger pro modely Dodge a Challenger. Chcete si opepřit život?

Peprně nazvaná edice Swinger pro Dodge Challenger a Charger je třetí a čtvrtou ze sedmi speciálních verzí Last Call, jejichž účelem je oslavit dlouhou kariéru obou modelů.

Kariéra stávající podoby amerických hrubiánů Dodge Challenger a Charger se blíží ke konci. Automobilka se s modely rozhodla rozloučit sedmi speciálními limitovanými edicemi souhrnně označovanými Last Call. První z nich se stal Challenger Shakedown, po němž následoval Charger Super Bee. Jako třetí a čtvrtou edici Dodge připravil Challenger i Charger v totožné verzi Swinger, aplikována bude na provedení R/T Scat Pack s rozšířenou karoserií.

Sugestivně nazvaná edice odkazuje na bohatou nabídku muscle carů značky na přelomu 60. a 70. let. V tiskové zprávě Dodge připomíná konkrétně čtvrtou generaci modelu Dart v edici Swinger, který údajně kombinoval kompaktní rozměry s impozantním výkonem. Kromě toho pro něj byly dostupné takové extrovertní prvky jako zeleno-zelené barevné kombinace interiéru a exteriéru, zlatou barvou provedené detaily a dřevo v interiéru. Právě tím se inspirují novodobé modely Challenger a Charger v edici Swinger.

Oba modely dostávají dvacetipalcová kola Gold School se zlatavým nádechem, brzdy Brembo s šestipístkovými, černě lakovanými třmeny a retro zelený pruh na zádi s nápisem Swinger. Uvnitř se budoucí majitelé mohou těšit na hliníkové dekory se vzorem připomínajícím dřevo nebo sedadla čalouněná kůží Nappa a Alcantarou se zeleným logem Dodge Rhombi. Na sedadlech, ve výplních dveří a na dalších částech interiéru je použito zelené stehování. Krom toho oba vozy spojuje plejáda plaketek uvnitř i vně.

K tomu všemu Challenger navíc přihazuje pár plaketek navíc a zlatavě lakované sání uprostřed kapoty. Laky karoserie budou pro obě auta dostupné tři. Jde o dvě zelené barvy – F8 Green a Sublime Green – doplněné bílým odstínem White Knuckle. Challenger i Charger v edici Swinger se obejdou bez úprav techniky.

Tim Kuniskis k nové edici Swinger řekl: „To jméno říká všechno – předchůdci měli unikátní, zábavný charakter a přesně takovou reakci také očekáváme na naše Dodge Challenger a Charger R/T Scat Pack Swinger modelového roku 2023. Modely Dodge Swinger měly vždy zvláštní místo v panteonu muscle carů Dodge a tyhle moderní modely tu zábavu přivedou zpět k životu.“

Stejně jako v případě ostatních speciálních edicí Last Call, také Challenger a Charger Swinger vzniknou každý v omezeném počtu 1.000 kusů. Jednotlivé exempláře Dodge rozdělí mezi konkrétní prodejce, kteří budou teprve upřesněni. Stejně tak ceny budou zveřejněny až s otevřením objednávkových knih, k němuž dojde v průběhu letošního podzimu.

Už tedy víme, jak vypadají první čtyři z celkem sedmi speciálních edicí Last Call. Co bude následovat? Pátá limitovaná edice bude oznámena 14. září letošního roku a šestá bude následovat ještě tentýž měsíc. Závěrečná sedmá se má ukázat na výstavě SEMA Show v Las Vegas, pořádané od 1. do 4. listopadu 2022.