Dodge WC57: Velitelské auto generála Pattona jde do dražby

Dodge řady WC se spolu s Willysy MB a Fordy GPW, tedy „jeepy“ podílel na triumfu spojeneckých vojsk ve druhé světové válce. O tom prostě nemůže být pochyb, i když je trochu v jejich stínu. Na rozdíl od od nich byl ale mnohem větší. Vojenským strojům nesměl chybět pohon všech kol, vždyť byly určeny k pohybu hlavně mimo asfalt. Existovaly různé konfigurace, uvezly půl, tři čtvrtě tuny, ale i dvojnásobek, tedy 1500 kg. Převážely všechno možné od důstojníků přes zbraně a mužstvo včetně zraněných po proviant, nejčastější byly právě velitelské verze, sanitky a radiovozy. V letech 1940-1945 vzniklo skoro 378 tisíc aut celé řady.

Síň World Wide Auctioneers nabídne v dražbě jeden velmi zajímavý exemplář. Vozil se v něm údajně sám generál George S. Patton, velitelský vůz byl pro něj speciálně upraven v Anglii v roce 1944. Nechybí mu pancéřování a siréna, pochopitelně ani rezerva na levém boku, záložní kanystr a nářadí na zádi pod sklopným víkem. Vzhledem k tomu, že je vojenský speciál otevřený a má typickou plátěnou střechu, náramně se hodil těžký kulomet Browning. Ten si troufl i na nízko operující a život důležitého muže ohrožující nepřátelská letadla.

Dodge WC57 pohání takřka nezničitelný zážehový řadový šestiválec 3,77 l/69 kW (94 k). Zda je exemplář opravdu autentický, o tom můžeme klidně i pochybovat. „Tříhvězdičkové“ vlajky a emblémy vypadají snad až příliš nově. Ale prasklý kryt rychloměru určitou autenticitu má, otázkou je, kdy k němu došlo. Určitou renovací však podle strohých informací aukčního domu prošel. WWA včetně svého šéfa Johna Kruseho se dušují, že slavný vysoce postavený voják, který velel americké 7. armádě ve Středomoří a 3. armádě ve Francii a Německu po invazi do Normandie, se v autě skutečně vozil. A mohl v něm i stát, aby mohl mluvit k vojákům, které navštěvoval na frontě.

Aukce je součástí Americana Festivalu, proběhne od 11. do 14. června 2020 na Kruse Plaza v Auburnu ve státě Indiana. Pravda, z Evropy je to do Spojených států poměrně daleko a doba cestování (zatím) nepřeje... Navíc nebylo stanoveno rozmezí, za které by síň chtěla auto prodat, ale to není nic výjimečného.

Po druhé světové válce, během níž tyto vozy používaly i československé jednotky v zahraničí, se vojenské „dočky“ staly základem slavných Power Wagonů. U nás přežila řada dochovaných WC, které tu zůstaly po americké armádě, případně si je milovníci vojenské historie dovezli po revoluci ze západní Evropy. Mnohem menší willysy a fordy proti nim vypadají při vší úctě trochu jako hračky.

Jedna zajímavost na závěr: modifikovaný Dodge WC54 startoval dokonce na Dakaru. Červené auto se startovním číslem 284 a posádkou J. P. Veysset/G. Rothera/F. Durier ale cíl u Lac Rosé v lednu 1986 nevidělo. Původně šlo o hasičský speciál ze severofrancouzského městečka Esbly vyrobený v roce 1942.

Zdroje: World Wide Auctioneers, Carscoops, Wikipedia, Dakardantan.com

Foto: World Wide Auctioneers