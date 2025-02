Dodge zvažuje konkurenta pro Mazdu MX-5. Kdysi už takového navrhl

Automobilka Dodge přestala už před několika lety vyrábět model Viper. Od té doby měla v nabídce řadu velmi silných vozů, ale sporťák ve svém tradičním pojetí nikoliv. Nyní to ze slov šéfa značky Matta McAleara vypadá, že by se to mohlo změnit.

Jednak, „osmiválec už není ve firmě nepřípustné slovo“ poté, co z čela koncernu Stellantis odešel Carlos Tavares, za jehož vlády byla nabídka motorů V8 notně okleštěna na jedinou verzi o objemu 6,4 litru pro větší pick-up trucky. Nesouhlas řady fanoušků s novou generací chargeru, který je sice nově dvoudveřový, ale nabízí zatím jen elektřinu a letos má přibýt řadový šestiválec, podle McAleara „bolí“.

Nový Dodge Charger míří do Evropy! Kdy dorazí a jaké motory nabídne? Lukáš Volšický Novinky

Viper je „jedno z mých nejoblíbenějších aut“, řekl McAlear. To neznamená, že by se měl do nabídky vracet, ovšem není vyloučeno, že nějaká vlajková loď v tomto stylu přijde. „Nevím, jestli je taková potřeba, ale jestli je touha a trh? Myslím si, že ano. Myslím si, že na trhu je prostor pro dvě věci – vstupní ‚halo‘ model a vrcholovou vlajkovou loď,“ odpověděl McAlear na dotazy magazínu The Drive.

Existuje podle něj skupina lidí, která „prostě chce mít auto na víkend, ráda by si koupila vipera, ale nemá dva a půl milionu“. Takže by mohlo existovat auto, která nemá všechnu technologii, nepotřebuje ventilované sedačky, je to „prostě auto“.

„Myslím si, že tu je příležitost,“ pokračuje ředitel. Charger podle něj může být i víceúčelovým autem, „čtyřkolka vám pomůže v zimě, [charger] může být spoustou věcí pro spoustu lidí“. Ale do budoucna „se musíme vrátit k originálu, jako byl viper. Musí přijít na trh, být jedinečný, odlišný, být Dodge. Ne konkurent corvette či mustangu,“ načrtává pozici případného malého sporťáku.

„Jednou z věcí, které jsme u Dodge vždy dělali dobře, bylo to, že víme, že musíme být odlišní, vyčnívat,“ uzavírá McAlear s tím, že výkony musí být na prvním místě. „Cena je samozřejmě důležitá, ale nejsme tu proto, abychom dělali nudné produkty, jen abychom byli v daném segmentu s nízkou cenou,“ dodává.

Počátky automobilky Dodge • Chrysler Historical Videos

Automobilka už v minulosti navrhovala postavit malý dvoumístný roadster – v roce 2007 představila jeho předobraz v podobě modelu Demon, který si můžete prohlédnout na snímcích. Produkční vůz, na jehož výrobu však nikdy nedošlo, měl mít vpředu podélně umístěný řadový čtyřválec o objemu 2,4 litru a výkonu 174 koní, který by přes šestistupňový manuál poháněl zadní kola. Hmotnost vozu měla být do 1,2 tuny. O rok později automobilka zvažovala pro jeho výrobu použít platformu čínské značky Chery, což se naštěstí také nikdy nestalo.