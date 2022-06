Doprava se kvůli opravě Barrandovského mostu podle dat výrazně nezhoršila

Největší zpoždění řidiči naberou v Komořanské ulici, kde se v průměru jízdní doba zvýšila z 3,5 na devět minut. Naopak v okolí mostu se průměrné zpoždění pohybuje kolem jedné nebo dvou minut. Rekonstrukce začala v pondělí 16. května a potrvá do 2. září, podle zástupců města jde vše podle plánu.

Náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) řekl, že přípravy rekonstrukce trvaly tři roky a ukázalo se, že s dostatečnou přípravou se dá i takto velká oprava zvládnout bez komplikací. Dodal, že dopravní situaci pomohla jednak změna chování Pražanů a také úpravy v okolí mostu, kdy například vznikla nová rampa u Lihovaru a ta z mostu do Modřanské byla rozšířena o jeden pruh.

Městská firma Technická správa komunikací (TSK) pro zhodnocení dopravy po zahájení rekonstrukce využila data z mobilní aplikace Waze, z měřících vozidel a z telematických dopravních systémů. Richard Burgr z TSK řekl, že průměrná doba projetí mostu v rámci jednoho pracovního dne se zvýšila asi o minutu, stejně jako v ulici K Barrandovu.

Na Strakonické ulici byla situace horší ze začátku prací, kdy tam bylo zúžení kvůli demolici nájezdové rampy. Poté se situace zlepšila. "Na Strakonické jsou jízdní doby navýšeny v řádu do dvou minut oproti běžnému stavu," řekl Burgr. Stejně tak na Jižní spojce podle něj data ukazují výkyv na začátku a nyní již se intenzity drží na obvyklých hodnotách.

Nejhorší je situace podle dat TSK v Komořanské, kde se ale naopak podle Burgra situace naopak zlepšila na navazující Modřanské ulici. Zhruba o minutu se v průměru zvýšila doba průjezdu na Vídeňské. V okolí mostu pak podle dat z telematických systémů klesl počet projíždějících vozidel, nejvíce na Strakonické z důvodu odstranění nájezdové rampy na most. V ulici K Barrandovu se počet aut podle Burgra prakticky nezměnil, i když se jedná o jednu z objízdných tras.

"Můžeme sledovat, že doprava se v mnoha ohledech chová lépe než za normálního stavu," dodal Burgr. To potvrdil náměstek ředitele organizátora pražské veřejné dopravy Ropid Martin Šubrt. Podle toho se průměrné zpoždění autobusů snížilo například na Strakonické a v ulicích Vrbova a Ke Krči. Naopak o něco větší průměrné zpoždění nabírají řidiči autobusů MHD v ulicích Komořanská a K Barrandovu.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) ocenil, že se Pražané rekonstrukci přizpůsobili. Upozornil na to, že nyní město čekají tradiční dopravní komplikace na začátku a konci prázdnin. "Chtěl bych opravdu poprosit i nadále o dodržování doporučení, která jsme dávali před zahájením rekonstrukce," řekl. Pražané by podle magistrátu měli jezdit autem co nejvíce mimo špičku, používat pro volbu trasy dopravní aplikace s informacemi o provozu nebo zvážit použití MHD či práci z domu.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu. Jde o nejvytíženější komunikaci v Praze, denně ho podle ročenky TSK v roce 2019 přejelo 143.000 aut, o rok později v době pandemie koronaviru to bylo o 9000 méně. Rekonstrukce stavby je rozložena do několika let a vždy potrvá jen část roku. Celkem vyjdou práce za všechny roky na 594,5 milionu korun. Ředitel TSK Jozef Sinčák dnes uvedl, že letošní práce jdou podle plánu. "Předpokládáme, že harmonogram bude dodržen," řekl.