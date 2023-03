Driftování nestačí, Ford pro elektromobily chystá burnout mód

Automobilky se zatím trochu hledají ve způsobu, jakým propagovat elektromobily a na jaké jejich vlastnosti lákat. Některé jdou cestou dojezdu, jiné vábí výkonem či zrychlením. Vznikají také programy a funkce, které mají v podstatě za úkol jen přitáhnout pozornost, například driftovací mód. Ten ale zřejmě nestačí, protože Ford si hraje s myšlenkou burnout módu.

Lépe řečeno, Ford požádal o jeho patentování. Jen mu ve své žádosti neříká burnout mód, ale výkonový režim pro elektrifikované vozidlo se záměrným protáčením kol za účelem jejich zahřátí. Přestože je řešení prezentováno jako způsob zahřátí pneumatik, čímž se zvýší jejich přilnavost, a tedy teoreticky zlepší časy zrychlení nebo na okruhu, jednoznačně jde o snahu se něčím odlišit.

On to vlastně i sám Ford přiznává, když v žádosti uvádí: „…zahřívání nebo pálení pneumatik za účelem zlepšení trakce a poskytnutí vizuálního projevu síly.“ Způsob fungování systému je v podstatě jednoduchý – jsou zablokována přední kola a všechen točivý moment se pošle na ta zadní. Alternativně lze zabrzdit zadní kola a provést burnout na přední nápravě. Ford také zmiňuje možnost burnoutu všech čtyř kol, který je řešen sekvenčně – nejprve se nechají protáčet kola jedné nápravy a poté se k nim přidají kola druhé.

V žádosti se dále uvádí, že je použití módu zamýšleno především na závodní dráze, uzavřeném úseku silnice nebo mimo veřejné komunikace. Všichni ale víme, jak to dopadne, jestli se burnout mód dostane do produkčních vozidel. Prvním modelem by potenciálně mohl být model Mustang Mach-E, který je použit jako ilustrační vozidlo v dokumentu zveřejněném Americkým patentovým a známkovým úřadem.

Ford navíc už téměř přede třemi lety jeden bláznivý Mustang Mach-E představil, šlo o prototyp nazvaný Mustang Mach-E 1400. Číslo odkazuje na výkon vozu v koních, přičemž už s tímto exemplářem americká automobilka předváděla zběsilé drifty a burnouty za doprovodu kvílení sedmi elektromotorů.

Připomeňme, že Mustang Mach-E vznikl na základě spolupráce společností Ford Performance a RTR Vehicles, která si vyžádala 10.000 hodin práce. Prototyp mohl mít poháněnou přední nebo zadní nápravu, případně obě najednou, a dokázal upalovat rychlostí až 260 km/h. Jen by s ním podobným tempem nikdo daleko nedojel, neboť v jeho útrobách byl 56,8kWh akumulátor.