První jízda Kiou EV6 GT: Auto roku má teď parametry supersportu. A jezdí zběsile!

Počátkem letošního roku vybírala odborná porota vítěze ankety Evropské auto roku (COTY) 2022. Bylo takřka jisté, že první místo obsadí elektromobil, vždyť šest ze sedmi finalistů mělo v útrobách elektrický pohon. Plamínek naděje spalovacích agregátů představoval alespoň Peugeot 308, i když i ten se nabízí v bateriové „podobě“. Rychle jej však sfouklo závěrečné bodování, ve kterém nakonec triumfovala Kia EV6. Nechala za sebou i elektrický Renault Mégane či Hyundai Ioniq 5, tedy dva mimořádně povedené elektromobily.

Pomyslné eso v rukávu si přitom korejská značka schovávala až do těchto dní. Až nyní vytasila nejostřejší verzi GT, která má výkon i zrychlení na úrovni supersportu. My však víme, že parametry v přímce nejsou vše, a tak jsme novinku vyrazili vyzkoušet na provizorní závodní okruh. Svezli jsme se a jedno je jasné. I prémiová konkurence by se měla mít na pozoru!

Video se připravuje ...

V decentním kabátku

Jakkoliv jsou parametry EV6 GT působivé, zvenčí je auto nikterak neprozrazuje. Z dálky vlastně vypadá jako ostatní „šestky“, až při bližším zkoumání si všímáme drobných odlišností. Za zmínku stojí přepracovaný nárazník s otvory pro průchod vzduchu, poupravená „tygří“ maska či zadní nárazník s difuzorem. Ostatní designové detaily už dobře známe. Konkrétně tedy svažující se linii střechy doprovázenou aerodynamickým spoilerem či zapuštěné kliky dveří. Verze GT obouvá výhradně jednadvacetipalcová kola, za kterými jsou schovány třmeny v limetkovém odstínu.

Stejná výrazná barva akcentuje také detaily v kabině. Všimněte si například prošívání sedaček, volantu či tlačítka GT na volantu, ke kterému se ještě dostaneme. Sportovní sedadla jsou čalouněna semišem a mají výrazné boční vedení zejména na opěradlech. Moc hezky tělo podrží v zatáčkách, ale zároveň nejsou nepohodlné ani na dlouhých cestách. Absence středového tunelu navíc znamená, že se za volant snadno poskládají i lidé vyššího vzrůstu.

Jinak je to kabina, kterou už dobře známe ze standardního provedení elektromobilu. Prostorná, plná kvalitních materiálů a s moderním multimediálním systémem. Prostředí se skládá ze dvou 12,3“ obrazovek umístěných vedle sebe v jednom celku (jako to mají například mercedesy). Jedna zastupuje klasické budíky, druhá displej multimédií uprostřed. Systém je svižný a nabízí nespočet informací. Včetně těch, která přímo souvisejí se sportovní jízdou.

Nejostřejší EV6 GT nestrádá ani po stránce praktičnosti. Zavazadlový prostor sice pojme 480 litrů (o 40 litrů méně než zadokolka), navýšit jej ale můžete sklopením zadní lavice na 1260 litrů. A pokud hledáte místo na dobíjecí kabeláž či drobnosti, dvacetilitrovou schránku najdete také pod přední kapotou. Dříve jedna z často skloňovaných výhod elektromobilů, kterou ale zas až tolik výrobců nevyužívá.

Video se připravuje ...

Kia mnoha nej

Pohon se skládá ze dvou synchronních elektromotorů s permanentním magnetem (jeden na každé z náprav) tvořících pohon všech kol. Ten přední už známe z civilnějších verzí, jeho maximální výkon má hodnotu 160 kW. Zadní elektromotor je však zcela nový a „umí“ až 270 kW. Systémový výkon stroje činí 430 kW a točivý moment dosahuje 740 newtonmetrů. To autu navzdory pohotovostní hmotnosti 2125 kg stačí ke zrychlení z klidu na stovku za 3,5 sekundy a maximální rychlosti 260 km/h. Není divu, že jde o nejvýkonnější a nejhbitější kiu v historii.

Vraťme se ještě k zadnímu elektromotoru. Ten využívá například nového „vlásenkového“ vinutí cívek statoru, které snižuje ztráty a zkracuje odezvu za vysokých rychlostí. Za zmínku stojí rovněž nekonvenční řešení s dvoustupňovým střídačem pro zadní elektromotor. Řízení elektromotoru zajišťuje výkonový modul střídače s polovodiči z karbidu křemíku (SiC), jenž sám o sobě zvyšuje účinnost celého systému o dvě až tři procenta. Standardní EV6 využívá vnější kapalinové chlazení, „gétéčko“ účinnost zvyšuje ochlazováním cívek proudem oleje, kdy je stabilní teplota zachována i za extrémních podmínek.

Elektromotory však inovace novinky nekončí, zapracovalo se třeba i na podvozku. Vzadu najdeme pětiprvkovou nápravu z civilního vozu, vpředu se však měnila geometrie a kinematika. Stabilizační spodní rameno zavěšení typu McPherson bylo nahrazeno novým uspořádáním s dvojicí ramen pro lepší regulaci svislých pohybů. Protože se u auta tohoto typu počítá s vyšší agilitou, používají se zcela nové pružiny – vpředu o devět procent měkčí, vzadu o jedenáct tužší. Díky tomu klesla světlá výška o pět milimetrů.

EV6 GT má vlastní systém řízení s proměnným převodovým poměrem a progresivně narůstajícím účinkem podle rychlosti. Mezi krajními polohami volantu je jen 2,3 otáčky (standardně 2,67). V ostrém režimu GT je řízení speciálně kalibrováno pro maximálně dynamickou jízdu. Slibuje citlivější reakce a bezprostřední odezvu. Dynamickým schopnostem vozu pomáhá v neposlední řadě i elektronický diferenciál e-LSD.

Nezapomnělo se ani na brzdy. Větší kotouče s odvětráváním vpředu (380 mm) a vzadu (360 mm) spolupracují s novými účinnými čtyřpístkovými třmeny na přední nápravě. Právě kvůli zabudování větších brzd se tvůrci rozhodli pro montáž jednadvacetipalcových kol. Mimochodem, auto samo o sobě zvládne rekuperovat výkonem až 150 kW. Když se však připojí sešlápnutí brzdového pedálu, rekuperační výkon lze až zdvojnásobit!

Nebuďte tak skromní

Snad jsem vás ještě neunudil technickými podrobnostmi, ale nebojte, už se blíží ta nejzábavnější část. Kia si pro nás připravila malý improvizovaný okruh. Není to ryzí závodní trať, asfalt tady je užší, dost klikatý a některé slepé zatáčky jsou tu vyloženě na srdíčko. Divočit sami tu ale dnes nebudeme, veškeré jízdy probíhají za doprovodu instruktora v prvním autě.

Připraveny jsou tři stěžejní disciplíny – jízda na trati, zkouška driftovacího režimu na pokropeném asfaltu a nakonec ochutnávka absolutní dynamiky v přímce. Než se stihneme rozkoukat, už vyrážíme do prvního „pomalého“ kola, při kterém se seznamujeme s okruhem. Druhé už se jede ve svižnějším tempu. Od úvodních chvilek mě překvapuje, jak snadno lze pracovat s nemalou hmotností. I když auto váží přes 2,1 tuny, na pokyny volantem reaguje okamžitě, ochotně se stáčí a problémem nejsou ani náhlé změny směru. Jasně, víte o tom, že pod vámi pracuje pořádná porce hmoty, ale za pomoci brzdy a plynu si ji dokážete nasměrovat přesně tam, kam potřebujete. Krom toho si zaslouží pochvalu i samotné řízení – přesné a s krátkým převodem, takže k celkovému charakteru auta výtečně pasuje. A to jsme pořád „jen“ ve sportovním režimu, nejostřejší GT si šetříme na další pokusy.

V něm je fungování stabilizačního systému omezeno a jízda ještě zábavnější. Na výjezdech ze zatáček cítíte preferenci zadních kol, plynem si tak bez jakékoliv prodlevy můžete vcelku snadno pomoci s korekcí směru. Jen se to se sešlápnutím nesmí přehnat. Stačí být trochu necitlivější a skoro 600koňový crossover rázem končí v hodinách. Naštěstí to není můj případ.

Obdobně nadchne i dynamika v přímce. Auto jede bez přehánění jako zběsilé. Přemýšlel jsem, kdy naposledy mi akcelerace z místa či nízké rychlosti dokázala takto pocuchat orgány. A vzpomněl jsem si snad jen na zkušenost s Audi RS e-tron GT a Porsche Taycan. K této smetánce se však Kia EV6 GT řadí i jízdním projevem, byť crossover je pro atletické disciplíny vhodný o něco méně.

Než se jeden naděje, jízdy na okruhu se pomalu chýlí ke konci. Ač jde o crossover, v zatáčkách se výrazně nenaklání a dělá přesně to, k čemu ho řidič pohyby volantem vybízí. Několikrát nám před jízdou bylo připomenuto, že Kia EV6 GT není auto stavěné pro závodní okruhy. A já bych tvůrcům vzkázal, ať nejsou zbytečně skromní. Sportování s elektrickým crossoverem sice může znít zvláštně, když ale máte k dispozici takovýto ucelený balíček, může to být i pořádná porce zábavy. Inženýři mají obavy především z brzd. Několik ostrých koleček a sešlápnutí brzdového pedálu až k podlaze však nemají na výkonnost soustavy jakýkoliv vliv. Brzdy nevadnou a troufám si říct, že by problém nebyl ani po několika dalších kolech.

Bokem!

Po okruhové vložce následuje mokrý asfalt a provizorní zatáčka vytvořená z kuželů. Právě zde si můžeme vyzkoušet drift mód, další specialitku ostré kie. Máme celkem tři pokusy… a pokyny instruktorů znějí jasně. Pokud máte alespoň nějaké zkušenosti s driftováním, raději na ně zapomeňte. Jezdit bokem s elektromobilem je totiž docela jiná písnička. A první jízdy zahraničních kolegů ukazují, že něco pravdy na tom bude. To když „šestka“ pětkrát ze šesti pokusů končí přetočena.

I kvůli tomu sedám do auta s dostatečným respektem. Nejdřív si chci auto co nejvíc osahat a hlavně efektní průjezd nezakončit v hodinách. A daří se! Na prudké sešlápnutí akcelerátoru auto okamžitě reaguje utrhnutím zadní partie, v daném okamžiku se člověk nesmí leknout, ale je nutná hbitá práce rukou a hlavně korigování plynu. Pokus od pokusu je to lepší a lepší, škoda, že k dispozici mám jen tři. Když už začínám být za volantem drzejší, mám bohužel vyčerpáno a místo připouštím dalšímu.

Nevadí, pořád nám ještě zbývá „drag race“, tedy akcelerace z místa. Jak už jsem říkal, tuhle disciplínu umí „šestka“ mimořádně působivě a zatraceně rychle začne rozmazávat veškeré vaše okolí. Jsem upřímně rád, že dynamická vložka s novinkou přišla ještě před obědem. Několik akcelerací 0-150 km/h zakončuju s průměrným odběrem 48 kWh/100 km, při troše skotačení mizí energie z akumulátoru opravdu rychle.

Závěr

Naštěstí to ale neplatí pro pohodovou okreskovou jízdu. Spotřeba se nám ve švédských podmínkách (zhruba 20 stupňů, rovinaté okresky a průjezd městem) ustálila dokonce pod tabulkovou hranicí, konkrétně na nějakých 18,5 kWh/100 km. To jsme ale krajinou opravdu jen tak korzovali a dodržovali striktní rychlostní limity. Na „normálních“ cestách potěšil rovněž podvozek, který navzdory obouvaným jednadvacítkám zdárně tlumí většinu nerovnostní a výmolů, i když v okolí Stockholmu byste je snad napočítali na prstech jedné ruky.

Kia EV6 GT je všestranný a mimořádně zajímavý automobilový kousek. Že elektromotory umějí vydolovat parametry supersportů víme, zatím jsme ale na taková čísla byli zvyklí spíše od prémiových výrobců. „Šestce“ není cizí závodní stopa ani jízda bokem, při utlumení veškerých sportovních ambicí se z ní ale stává pohodlný rodinný crossover. Poslední neznámou povedeného elektromobilu tak zůstává cena. Na tu si musíme ještě chvilku počkat…

Víte, že…

…akumulátor má kapacitu 77,4 kWh a z 10 na 80 % se dobije za 18 minut.

…také verze GT disponuje systémem Vehicle-To-Device. Z trakční baterie auta tak můžete napájet domácí spotřebiče, třeba televizi nebo jednotku klimatizace. V krajním případě i jiný elektromobil.

…ačkoliv se vývoj vozu zaměřoval na používání v běžném provozu, finální ladění probíhalo třeba i na Nürburgringu.