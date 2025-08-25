Druhý model Ineosu nakonec vznikne, ačkoliv by ho nechtěl ani šéf značky
Elektromobily se už nevyhýbají ani těm konzervativnějším automobilkám. Platí to i pro Ineos, který vznikl jako reakce na příliš moderního nástupce původního Land Roveru Defender. Chystaný druhý model Fusilier byl sice krátce po uvedení zase potichu zrušen, nakonec ale přeci jenom vznikne.
Nová britská automobilka loni představila svůj druhý model Fusilier, který měl nabídnout elektrický pohon nebo sériový hybrid. Jenže jen po pár měsících přišla zpráva, že celý projekt je u ledu. Stálo za tím zpomalení růstu prodejů elektromobilů a nedůvěra v dostatečný zájem o elektrickou novinku.
Velká důvěra v nový pohon ostatně v Ineosu asi nikdy nebyla. „Obě verze budou vždy jezdit na elektřinu, jen v jedné máte pouze baterii a v druhé je navíc malý motor. Osobně bych si tu první nikdy nekoupil,“ jasně vyjádřil svůj názor zakladatel Ineosu Jim Ratcliffe. Nesouhlasí ani s vynuceným přechodem na elektrický pohon. „Ty nejefektivnější spalovací motory jsou tady v Evropě a my se jich nesmíme zbavit, nesmíme nutit automobilky, aby to zahodily a přešly na elektřinu,“ protože spalovací motory tady z globálního hlediska budou ještě mnoho desítek let, uzavřel Ratcliffe.
„Jako automobilka v Evropě musíte mít ‚zelené‘ auto v nabídce, ať se vám to líbí, nebo ne,“ řekl také při představení vozu. Potřeba snižovat fleetové emise totiž trvá a Grenadier s výběrem mezi benzínovým nebo dieselovým šestiválcem na to stačit nebude. Projekt Fusilier tak byl restartován, což potvrdil v rozhovoru Justin Hocevar, ředitel Ineosu pro asijsko-pacifický region. Podle něj projekt také nebyl nikdy zrušen, ale jen pozastaven.
S jakou technikou bude produkční verze pracovat, už ale nepotvrdil. Původně se mluvilo o nové skateboardové platformě určené pro elektrifikované modely. Vyvinout ji měla rakouská Magna, která stojí i za Grenadierem. Novější informace ale mluví o využití některé z platforem koncernu Chery. Nejspíše té, kterou využívá značka iCar, která je zaměřením chystanému modelu Fusilier podobná.
Nejnovější model iCar V27 je s délkou lehce přes 5 metrů o kus větší než model Fusilier, používá čtyřválcovou patnáctistovku jako generátor a v podlaze je baterie o kapacitě 33 kWh.
Podle původních plánů se měl Ineos Fusilier vyrábět už v roce 2026, zahrnutí verze se sériovým hybridem ale odložilo uvedení o rok. Jestli se toto podaří dodržet i přes pozastavení projektu, není známo.
Zdroj: Drive.com.au, zdroj foto: Ineos, zdroj videa: Auto.cz