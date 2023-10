Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Ducati vyrábí jedny z nejúžasnějších silničních a závodních motorek vůbec a nově nás ohromuje také až neuvěřitelným novým motorem. Italská továrna právě představuje nejsilnější jednoválec na světě, a dokonce mu zachovává i pro značku charakteristický desmodromický rozvod. Nejnovější výkonný jednoválec tak bez konvenční ventilových rozvodů vyvine solidní výkon a už brzy se stane srdcem nové motorky.

Superquadro Mono: Nejsilnější jednoválec na trhu

Jmenuje se Superquadro Mono a se čtyřmi ventily a zdvihovým objemem 659 ccm disponuje maximálním výkonem 77,5 koní při 9750 otáčkách za minutu, se závodním výfukem pak vyvine až 85 koní. Ducati navíc uvádí, že s vrcholnými 10.250 otáčkami za minutu je nová jednotka „nejtočivějším“ jednoválcovým motorem dneška.

Nový jednoválec technicky vychází z většího dvouválce 1299 ccm Panigale a sdílí s ním nejdůležitější komponenty, jako jsou píst, ventily nebo konstrukce spalovací komory. Vysokých otáček dosahuje i díky extrémnímu poměru vrtání a zdvihu – průměr pístu je 116 milimetrů, zatímco zdvih je pouhých 62,4 milimetru.

Video se připravuje ...

Desmodromický rozvod: Tradiční technika Ducati

I pro jednoválec inženýři Ducati zachovali tradiční desmodromický rozvod, kterým už dříve odstranili zásadní problém vysokootáčkových motorů. U desmodromických rozvodů je otevírání i zavírání ventilu ovládáno vačkou, díky čemuž rozvod nevyžaduje pružinu pro zavření ventilu zpět do sedla.

V minulosti se nevyráběly ventilové pružiny, které by uzavřely ventil dostatečně rychle, přičemž silnější pružiny by zase vedly k předčasnému opotřebení motoru. I přesto motory Ducati ventilové pružiny mají, aby udržely ventily v klidové poloze, nikoli je aktivně zavíraly. Současně to snižuje opotřebení celého systému.

V nejnovějším jednoválci najdeme i dva vyvažovací hřídele pro zklidnění vibrací ve vysokých otáčkách a komponenty vyrobené z hořčíku – alternátor, spojku nebo kryt hlavy válce. Sací ventily o průměru 46,8 milimetru jsou vyrobeny z titanu. Ducati při vývoji vsadilo spoustu lehkých materiálů, ale bohužel zatím nezveřejnilo celkovou hmotnost motoru.

Jednoválec Superquadro Mono od Ducati je dokonalou ukázkou toho, proč milujeme spalovací motory. Na oficiálních fotografiích vypadá jako umělecké dílo a už se nemůžeme dočkat, až jej uslyšíme nastartovaný v budoucí motorce.