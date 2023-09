Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Motorkáři jsou velmi ohroženými účastníky silničního provozu, ale vzájemný respekt mezi nimi a řidiči aut bohužel příliš nefunguje. To je hlavní důvod, proč automobilky musí pracovat na aktivní i pasivní bezpečnosti nových aut a ideálně spolupracovat s výrobci motocyklů. V italském „Údolí motorů“ tak vznikla nová kooperace slavných značek, která má přinést inovativní technologii.

Lamborghini a Ducati spolupracují na zvýšení bezpečnosti motocyklistů i řidičů na silnicích. Na nedávné události organizované mezinárodním sdružením předních výrobců motorek Connected Motorcycle Consortium na německém závodním okruhu Lausitzring prezentovali efektivitu nového komunikačního systému pro propojení motocyklů s auty.

Automobilky vyvíjí komunikační technologii „Vehicle 2 Vehicle“ už dlouhá léta. V budoucnu jí chtějí standardizovat ve všech nových autech i motorkách a konsorcium ve spolupráci s výrobci motocyklů hledá a vybírá případy, kde může vzájemná konektivita nejvíce pomoci. Nehody mezi motocykly a automobily jsou z hlediska závažnosti zranění jedny z nejnebezpečnějších.

Zásadním aspektem vývoje je co nejvíce zkrátit reakční dobu systému. Pro omezení rizika nehody závisí na tom, jak dlouho předem je jedna ze dvou zúčastněných stran varována před hrozící srážkou. Lamborghini tak podpořilo novou technologii a inženýrům z Ducati ve zkušební fázi zapůjčilo SuperSUV Urus pro testování a simulace případů použití.

V Ducati se zaměřili na nejkritičtější případy, jako jsou čelní srážky, srážky při odbočování motocyklistů nebo situace, kdy motorkáři nemají přehled, co se děje před vozidlem před nimi. V těchto situacích by komunikace mezi vozidly s integrovanými palubními snímači mohla snížit počet dopravních nehod. Lamborghini a Ducati na prezentaci ukázaly funkčnost asistentů Intersection Movement Assist, Left Turn Assist a Do Not Pass Warning.

Intersection Movement Assist řeší křižovatku s omezeným rozhledem. Motocykl se na frekventované silnici přibližuje ke křižovatce, do níž přijíždí automobil z vedlejší silnice. V takové situaci se na přístrojové desce vozu zobrazuje výstražný signál upozorňující na příjezd motocyklu.

Asistent pro odbočení vlevo Left Turn Assist řeší nebezpečné situace, kdy na hlavní silnici proti sobě jedou auto a motocykl, přičemž řidič vozu chce odbočit vlevo a zkřížit cestu motorkáři. Jakmile motorista při příjezdu ke křižovatce zapne levou směrovku, na displeji se mu zobrazí výstražný signál informující o blížícím se motocyklu.

Varování Do Not Pass Warning pak zamezuje dopravním nehodám v případech, kdy motocyklista chce v koloně předjet vozidlo, přes něhož nevidí a další vozidlo před ním se chystá odbočit vlevo. Ve chvíli, kdy systém zjistí, že motocyklista i řidič odbočujícího vozu zapnuli blinkr, oba budou upozorněni na riziko srážky.

Ducati vyvíjí novou technologii spolu s dalšími společnostmi jako jsou Bertrandt pro hardware a Nfiniity pro operační systém a vývoj algoritmů. V aktuální fázi vývoje je prototyp motocyklu Ducati Multistrada vybaven další obrazovkou zobrazující varovné signály. Výrobci automobilů i motocyklů usilovně spolupracují na tom, aby na silnicích bylo zase o něco bezpečněji.