Duster slaví dva miliony prodaných kusů. Co o něm značka prozradila?

Rumunská automobilka Dacia, spadající do skupiny Renault, představila model Duster v roce 2010 jako dostupný, robustní a stylový vstup do světa SUV, jehož popularita byla v té době na vzestupu. Od té doby se model dočkal druhé generace, modernizace a připsal si přes 2.000.000 prodaných kusů na téměř 60 světových trzích.

Na začátku byl přitom projekt označovaný H79, který dostal kódové označení Duster 1. Vývojový tým tehdy dostal za úkol vytvořit od základu nové auto, které zatím na trhu není. Auto, které bude vyhovovat lidem z celého světa, které si poradí s mrazivou zimou, extrémním vedrem, bude robustní, spolehlivé a v terénu si povede jako poctivá čtyřkolka.

Vývoj to byl náročný a designový tým si při něm musel poradit s celou řadou výzev. Jednou ze zajímavostí při vývoji přitom bylo vytvoření speciálního prvního rychlostního stupně, kdy vůz při 1000 min-1 jel rychlostí cca 5,79 km/h. Takto pomalá jízda přitom byla velmi důležitá pro bezpečnou jízdu náročným terénem.

„Šel bych vedle auta, abych se ujistil, že jsme dosáhli rychlosti, která je dostatečně pomalá na to, co byste očekávali od terénního 4WD,“ vzpomíná Loïc Feuvray, produktový manažer projektu Duster 1. O tom, že se designérům povedlo výzvy překonat a postavit v terénu víc než obstojný vůz, nás pak Duster přesvědčuje již dlouhé roky.

Na úspěch první generace v roce 2017 navázala generace druhá, která se držela původního DNA značky. Design byl sice na první pohled podobný, automobilka ale odvedla pořádný kus práce, aby ještě víc zdůraznila robustnost a svalnatost vozu. Navíc také patřičně vylepšila jeho technickou a technologickou výbavu, kterou pak dále zdokonalovaly následující modernizace.

Výroba modelu Dacia Duster probíhá v rumunském závodu Mioveni, poblíž města Pitesti, zhruba 200 kilometrů od Bukurešti. Nový vůz opouští produkční linku zhruba každých 63 sekund a celkem se v závodu průměrně vyrobí 1.000 automobilů denně.

Jak již bylo zmíněno, Duster se prodává na téměř 60 trzích světa, mezi největší trhy však patří podle prodaných kusů Francie (454.700 ks), Itálie (258.102 ks), Německo (210.776 ks) Turecko (152.406 ks) a Španělsko (124.271 ks).

Ze statistik pak víme, že Duster kupují především fyzické osoby, díky svým vlastnostem však vůz našel využití v celé řadě profesí. Často bývá upraven jako expediční speciál, závodní vůz a využití našel také u různých státních složek. Vyžívají ho policisté, zdravotníci, hasiči nebo armáda. Duster bývá také využíván pro jízdu na sněhu či v terénu s pásy a jeden exemplář sloužil také jako papamobil.

Jako zajímavost pak Dacia zmiňuje, že například ve Velké Británii si Duster kupují více ženy než muži. V Turecku si Duster kupují nejmladší zákazníci (v průměru 42 let) a také velmi často rodiny (62 % žije v domácnosti s dítětem). Ve Francii, Německu, Velké Británii, Španělsku a Itálii si Duster často kupují milovníci venkovních aktivit (23 % miluje chůzi a výlety po horách, 12 % cyklistiku a 9 % cestování).

V těchto zemích navíc 44 % vlastníků Dacie Duster žije v odlehlejších venkovských oblastech, 30 % v malých městech, 10 % ve středních/velkých městech a 11 % v příměstských oblastech. Nejčastějším důvodem pro pořízení Dacie Duster pak bývá cena (56 %), design (20 %) nebo loajalita ke značce (16 %).

Jako perličku pak automobilka dodává, že již dva miliony prodaných Dacií Duster by zaplnily přes 2.100 fotbalových hřišť, vyskládané na sebe by byly 380x vyšší než Mount Everest a vyskládané za sebe by vytvořily cestu z Helsinek do Ankary a zpět.