Důvody rekordní dražby Porsche 911 Turbo S z roku 1994

V nedávném článku magazín Highbrow Magazine dospěl k závěru, že mileniálové jsou nejnostalgičtější generací všech dob. Trendy časopis Grazia UK zároveň marně pokoušel řešit existenční otázku, proč je Generace Y zahleděna do minulosti. Média denně zmiňují nostalgii, která doprovází jedince narozené od 80. let minulého století do roku 2000.

Chorobný stesk po bývalém vystihuje oživování klasických módních zvyků, seriálů nebo filmů. Mladší demografické skupiny nosí vysoké ponožky a džínové outfity, ve volných chvílích sledují Přátelé či Top Gun. Podobný stav současnosti vystihuje charakteristika vývoje automobilové trhu, kde se nostalgie projevuje zvyšováním zájmu o modely z 90. let.

Všeříkajícím příkladem rostoucí poptávky po starších vozidlech se stalo černé Porsche 911 Turbo S 3.6 z roku 1994, které se v aukci na Bring a Trailer (BaT) vydražilo za neuvěřitelnou sumu 1,27 milionu amerických dolarů, což je v současném kurzu 29 milionů korun. Není divu, že oficiální částka patří mezi nejvyšší v dějinách nabídek i prodejů verze 964 v síni BaT.

Bezprecedentní aukci doprovázel také nadstandardní zájem kupců. Nabídku si na webu BaT otevřelo detailněji přes 67.600 uživatelů, z nich se našlo 33 vážných zájemců ochotných utrácet.

Aukce vyvolala velký zájem a 33 nabídek. A nakonec se šťastnému dražiteli podařilo odvézt toto nádherné německé vozidlo s sebou domů. Podívejme se, co dalšího, mimo nostalgii, přesvědčilo zájemce utratit za tento vůz tolik peněz. Nejvyšší příhoz vyhrál člen vystupující pod přezdívkou „BlackVapor“, který dříve stejným způsobem ovládl prodej zánovního Fordu GT '67 Heritage Edition, téměř nejeté Acury NSX a neméně úžasného Astonu Martin Vanquish Zagato.

Svalnaté Turbo S obhajuje výjimečnou cenu racionálním opodstatněním. Mimo uspokojení nostalgie opodstatňuje každý investovaný dolar vylepšený 3,6litrový plochý šestiválec se zvýšeným výkonem sadou X88. Pod mřížkovaným krytem motoru umístěném za posádkou došlo k úpravě hlav válců, vačkových hřídelí, vstřikovačů, turbodmychadla a mezichladiče. Originálně znějící ústrojí generovalo 265 kW (360 koní) při 5.500 ot./min a 520 Nm o 1.300 otáček níže. Třešničkou na dortu se stal pětistupňový manuál a pohon zadních kol spojených samosvorným diferenciálem.

Ostatní potenciální sběratelé si budou muset počkat, protože podobně zachovalé kusy typu 964 se do inzerce dostanou ojediněle. Porsche totiž vyrobilo necelých 1.500 kusů verze Turbo a u Turbo S byly kvóty podstatně přísnější. Na světě je jen 16 dalších aut podobných prodávanému exempláři od BaT. Je vidět bodykit, širší blatníky, plochý nos (Flachbau) a bývalý majitel nešetřil na servisu (nové brzdy, těsnění motoru, modul airbagu, reproduktory apod.).

Vnější lak včetně nádherných disků Speedline odpovídají nedělnímu nájezdu, přesněji řečeno má prodané Porsche za sebou 8.725 mil (14.041 km). Sváteční provoz dokazují zcela nedotčená sportovní sedadla a příkladný pořádek v černém interiéru provoněného kůží. Prvotřídní péči obstaral servis ISSIMI Meccanica v Kalifornii, prokazatelnou historii vozu shrnuje Carfax. Vzhledem k bezchybnému stavu i původu čeká rekordmana jednoznačný růst hodnoty.