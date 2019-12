EAVcab s technikou elektrického kola nabízí lehké užitkové vozidlo pro město

Společnost Electric Assisted Vehicles Limited se sídlem v Oxfordshire se při vývoji svých lehkých užitkových vozidel zaměřila na minimalizaci jejich vlivu na životní prostředí. Díky tomuto přístupu se vydala směrem, kdy se nesnažila vycházet z konvenčních užitkových vozidel, ale naopak se základem stala koncepce současného pohonu elektrických jízdních kol.

EAVan prezentovaný veřejnosti v létě roku 2019 díky tomu vynikal skutečně velmi lehkou konstrukcí a jeho řidič se podílel i na jeho pohonu, protože musel šlápnout do pedálu.

EAVcab na tento koncept přímo navazuje, což znamená, že i v jeho případě je elektromotor podporován silou lidských svalů a jeho maximální rychlost je i v souvislosti s legislativou Evropské unie pro provoz elektrických jízdních kol omezena na 25 km/h. Při brzdění i při jízdě na volnoběh lze dobíjet baterie za pomoci rekuperace kinetické energie.

EAVan byl při svém představení prezentován jako vozidlo, které bude k dispozici ve třech celkových délkách a to má platit i v případě nástupnického modelu EAVcab. V závislosti na celkové délce má nákladový prostor v případě uzavřené skříně disponovat objemem dva, tři nebo čtyři krychlové metry.

Vedle skříňového provedení má být k dispozici i chladicí (6 ° C) a mrazicími (-16 ° C) nástavba nebo valník či plošina, která pojme jednu standardní paletu. Standardní provedení má užitečné zatížení 120 kg plus 100 kg pro jezdce. Do léta roku 2020 pak má být k dispozici i verze, která si poradí se zatížením až 350 kg včetně jezdce.

Společnost Electric Assisted Vehicles Limited uvádí, že EAVcab může být využíván k zásobování menších obchodů v centrech měst, při úklidu ulic jako nosič vysavačů na drobný odpad a také může být využíván jako záchranářské či hlídkové vozidlo. První exempláře mají být zákazníkům dodány během prvního čtvrtletí roku 2020.

Zdroj: Electric Assisted Vehicles Limited