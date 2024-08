Elektrická GTI prý budou zábavnější než spalovací. Ve znaku mohou mít blesk

Německá automobilka Volkswagen v rámci své snahy o přechod k elektromobilitě představila před víc než rokem koncept ID. GTI. Do roku 2026 se má vyvinout v produkční elektrický rychlý hatchback – a podle Volkswagenu má být na řízení zábavnější oproti spalovacím GTI. Ředitel značky Thomas Schäfer to prozradil italské mutaci webu Motor1.

Odpružení a šasi „budou na ještě vyšších úrovních“ ve srovnání s dnešními spalovacími GTI, což znamená modely Golf a Polo. Cílem vývoje podle Schäfera je „vytvořit auto, které není jen o výkonu“, nýbrž takové, které je „ještě záživnější na řízení“. Chystá se také „GTI e-zvuk“, ovšem co to bude, je zatím ve hvězdách. Můžeme jen spekulovat, že by mohlo jít o něco podobného jako u Hyundai Ioniq 5 N.

Za volantem Hyundai Ioniq 5 N: Elektrický hot-hatch. Konečně! Marek Bednář Novinky

Automobilka podle Schäfera dokáže přenést „duch benzínového GTI do elektrické doby“. Tato tři písmena znamenají Grand Touring Injection, tím posledním slovem budiž „vstřikování“, kdysi velký rozdíl oproti karburátoru. Elektrické verze mohou písmeno I nahradit bleskem, jak naznačoval patent z loňského roku.

Nutno poznamenat, že koncept ID. GTI nebyl předobrazem nástupce dnešního golfu GTI, nýbrž šlo o menší vůz. Základem byl ještě starší koncept ID. 2All, hatchback s předním pohonem zhruba velikosti dnešního pola.

GTI sraz VW Wolfsburg 2024: Oficiální video • Volkswagen

Elektrická verze golfu osmé generace není v plánu, ta má přijít až s generací devátou, která se odhalí někdy koncem této dekády. Golf se spalovacím motorem nicméně může přežít až do 30. let, neboť Volkswagen nevyloučil souběh staršího konvenčního golfu a nového elektrického. Automobilka nicméně, na rozdíl od některých dalších z koncernu Volkswagen, zatím nepolevuje ve svých plánech na to, že budou její prodeje v Evropě do roku 2030 z 80 % tvořit elektromobily.