Nové BMW iX3 oficiálně: Nejen nový model! Přijíždí první zástupce Neue Klasse
Zbrusu nové BMW iX3 je zároveň prvním vozem z nové generace automobilů BMW známých jako „nová třída“, německy Neue Klasse. Návrat ke kořenům v digitálním věku.
Termín „Neue Klasse“ použilo BMW poprvé na začátku 60. let při příchodu tehdy zcela nové a v mnoha ohledech přelomové řady 1500. Jde o předchůdce pozdější řady 5. Dnes se tohle spojení u bavorské značky objevuje opět v souvislosti s novou generací modelů. Jako první se představuje SUV iX3. Světovou premiéru si odbude pár kilometrů od mateřské automobilky na autosalonu IAA v Mnichově v příštím týdnu. Už nyní ale BMW zveřejnilo podrobnosti o své novince.
Podobně jako konkurenční nový Mercedes GLC přichází také BMW iX3 s novou identitou vozů BMW. Jinak řečeno, design novinky ukazuje, jak budou vypadat další budoucí modely modrobílé značky.
Nejdůležitější je tvar přední části. Po občas až obludných stylizovaných ledvinách novinka příjemně překvapila návratem k menším ledvinám, jaké známe z BMW z minulosti. Právě ledvinky ve vertikálním uspořádání odkazují na Neue Klasse z 60. let. A skutečně se příď nové iX3 trochu podobá té v 1500. Osobně v ní ale vidím také masku BMW Z1, roadsteru z konce 80. let. Nebo supersportu M1. Druhým významným detailem jsou dvojité světlomety, opět charakteristický prvek vozů BMW minulosti.
Součástí inovací je rovněž zbrusu nový světelný podpis, kdy ledvinky jsou namísto chromu řešeny jako světelné LED trubice a tedy mohou svítit. Zbytek designu karoserie je ale už v obvyklém duchu nejnovějších modelů BMW řady X. Zadní část je zase charakteristická svítilnami ve tvaru písmene L. Samo BMW o nové iX3 mluví jako o voze kategorie SAV (Sports Activity Vehicle).
Pojďme ale k číslům. Nové iX3 je dlouhé 4782 mm, široké 1895 mm a vysoké 1635 mm. Vzhledem k vysoké karoserii zaujme skvělá aerodynamika se součinitelem odporu vzduchu 0,24.
Při vývoji novinky se BMW zaměřilo také na udržitelnost. Dle tiskové zprávy se podařilo snížit během životního cyklu vozu jeho uhlíkovou stopu o 30 procent v porovnání s předchůdcem.
Spolu s novým BMW iX3 se představuje také nově postavený výrobní závod BMW Group v maďarském Debrecínu. Od podzimu se v něm začne vyrábět první varianta plně elektrifikované iX3 50 xDrive. Tedy s pohonem všech kol, přirozeně řešeným elektricky. Výrobce slibuje kombinovanou spotřebu elektřiny 17,9 až 15,1 kWh na 100 km, což znamená dojezd na jedno nabití 679 až 805 km v závislosti na měřicím cyklu WLTP (město, kombinace – jde o předběžné údaje). Výkon elektromotorů činí 345 kW.
Poté budou následovat další elektrické varianty včetně základního modelu. Prodej iX3 v Evropě má být zahájen na jaře 2026, v USA v létě téhož roku. Od léta příštího roku se navíc bude auto vyrábět také v čínském závodě Shenyang, a to pro trh za Velkou čínskou zdí.
„Neue Klasse je naším největším budoucím projektem a představuje obrovský skok v oblasti technologií, zážitků z jízdy a designu,“ říká Oliver Zipse, předseda představenstva BMW AG.
„Prakticky vše na něm je nové, a přesto je to zároveň více BMW než kdy dříve. Celá naše produktová řada bude těžit z inovací Neue Klasse – bez ohledu na technologii pohonu. Co začalo jako odvážná vize, se nyní stalo skutečností: BMW iX3 je prvním modelem Neue Klasse, který se dostal do sériové výroby. Nejenže uvádíme na silnice novou generaci jednoho z našich nejúspěšnějších plně elektrických vozidel, ale také zahajujeme novou éru pro BMW.“
BMW už zveřejnilo také první cenu nového modelu iX3. Ta činí 1.725.100 Kč za zmíněnou verzi iX3 50 xDrive. Další varianty budou přibývat.
Zdroj: tiskový portál BMW Foto: BMW