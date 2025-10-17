Soumrak osmiválců? Kdepak. U BMW zažily rekordní rok. Které modely je nabízejí?

Předplatné
BMW X6 M Competition
Navzdory neustálému tlaku na snižování emisí se stále najde spousta zákazníků, kteří chtějí a vyžadují velké motory. I proto osmiválce v BMW zaznamenaly nejlepší prodeje v historii.

BMW nedávno představilo svůj první model z rodiny Neue Klasse, která jednak esteticky navazuje na stejnojmennou třídu vozů z 60. let minulého století, jednak představuje technologický skok kupředu. První vlaštovkou se stalo elektrické SUV iX3 s 800voltovou dobíjecí architekturou, následovat ovšem budou i auta se spalovacími motory. Ty jsou navzdory ještě nedávným prohlášením neodmyslitelnou součástí nabídky každého relevantního a tradičního výrobce. A nejinak tomu bude minimálně v Evropské unii i po roce 2035, byť unijní politici to stále odmítají akceptovat.

Nejde přitom jen o samotné motory s vnitřním spalováním. Skvěle si vedou i objemově větší agregáty. Joachim Post, šéf vývoje a výroby BMW, v rozhovoru pro server Motor1 zmínil, že německá automobilka v roce 2024 prodala nejvíce elektromobilů ve své historii. A rekordní byl rok 2024 též pro osmiválce. Ano, dvojitě přeplňovaná jednotka o objemu 4,4 litru, kterou najdeme též v Range Roveru a Range Roveru Sport, loni přilákala nejvíce zájemců v historii.

BMW tenhle motor nabízí ve dvou hlavních podobách. Většina modelů má pod kapotou standardní variantu S68. Ta před třemi lety vystřídala starší provedení S63, objemem a dvojicí turbodmychadel se ovšem neliší. Kvůli emisním nařízením se osmiválec páruje s mild-hybridem, který pomáhá především při startování a akcelerace, když vykrývá slabší pásmo lehce nad volnoběžnými otáčkami.

S příchodem obrovitého SUV XM je 4,4litrová jednotka dostupná též jako plug-in hybrid. Tentýž pohon ostatně najdeme též v nové generace BMW M5, jež se po dlouhé pauze představilo také jako kombi Touring.

Video placeholder
BMW M5 zpoza volantu • Zdroj: Marek Bednář/Auto.cz

Kombinace zmíněného spalovacího agregátu s trakčním motorem dává u M5 systémový výkon 535 kilowattů, v XM ve verzi Label máte k dispozici dokonce až 550 kW, přičemž díky využitelné kapacitě 25,7 kWh (u M5 dosahuje 18,6 kilwoatthodin) zvládnete desítky kilometrů bez špetky benzinu.

Osmiválcová BMW na českém trhu
ModelMotorVýkon (kW)Základní cena (Kč)
X5 M60i xDrive4.4 V83902.819.700
X5 M Competition4.4 V84603.934.996
X6 M60i xDrive4.4 V83902.900.300
X6 M Competition4.4 V84604.018.300
X7 M60i xDrive4.4 V83903.476.200
XM Label4.4 V8 + elektromotor5504.609.800
M5 4.4 V8 + elektromotor5353.732.300
M5 Touring4.4 V8 + elektromotor5353.784.300

Ve světě můžete osmiválec 4.4 najít taktéž pod kapotou nového BMW 760i, Evropané ovšem mají smůlu. Zde nabídka končí variantou M760e s plug-in hybridním šestiválcem se systémovým výkonem 420 kW. V Česku již také nepořídíte BMW 8, vybírat můžete pouze ze skladových zásob.

Zdroj: BMW a Motor1, video a foto: auto.cz

