Soumrak osmiválců? Kdepak. U BMW zažily rekordní rok. Které modely je nabízejí?
Navzdory neustálému tlaku na snižování emisí se stále najde spousta zákazníků, kteří chtějí a vyžadují velké motory. I proto osmiválce v BMW zaznamenaly nejlepší prodeje v historii.
BMW nedávno představilo svůj první model z rodiny Neue Klasse, která jednak esteticky navazuje na stejnojmennou třídu vozů z 60. let minulého století, jednak představuje technologický skok kupředu. První vlaštovkou se stalo elektrické SUV iX3 s 800voltovou dobíjecí architekturou, následovat ovšem budou i auta se spalovacími motory. Ty jsou navzdory ještě nedávným prohlášením neodmyslitelnou součástí nabídky každého relevantního a tradičního výrobce. A nejinak tomu bude minimálně v Evropské unii i po roce 2035, byť unijní politici to stále odmítají akceptovat.
Nejde přitom jen o samotné motory s vnitřním spalováním. Skvěle si vedou i objemově větší agregáty. Joachim Post, šéf vývoje a výroby BMW, v rozhovoru pro server Motor1 zmínil, že německá automobilka v roce 2024 prodala nejvíce elektromobilů ve své historii. A rekordní byl rok 2024 též pro osmiválce. Ano, dvojitě přeplňovaná jednotka o objemu 4,4 litru, kterou najdeme též v Range Roveru a Range Roveru Sport, loni přilákala nejvíce zájemců v historii.
BMW tenhle motor nabízí ve dvou hlavních podobách. Většina modelů má pod kapotou standardní variantu S68. Ta před třemi lety vystřídala starší provedení S63, objemem a dvojicí turbodmychadel se ovšem neliší. Kvůli emisním nařízením se osmiválec páruje s mild-hybridem, který pomáhá především při startování a akcelerace, když vykrývá slabší pásmo lehce nad volnoběžnými otáčkami.
S příchodem obrovitého SUV XM je 4,4litrová jednotka dostupná též jako plug-in hybrid. Tentýž pohon ostatně najdeme též v nové generace BMW M5, jež se po dlouhé pauze představilo také jako kombi Touring.
Kombinace zmíněného spalovacího agregátu s trakčním motorem dává u M5 systémový výkon 535 kilowattů, v XM ve verzi Label máte k dispozici dokonce až 550 kW, přičemž díky využitelné kapacitě 25,7 kWh (u M5 dosahuje 18,6 kilwoatthodin) zvládnete desítky kilometrů bez špetky benzinu.
|Osmiválcová BMW na českém trhu
|Model
|Motor
|Výkon (kW)
|Základní cena (Kč)
|X5 M60i xDrive
|4.4 V8
|390
|2.819.700
|X5 M Competition
|4.4 V8
|460
|3.934.996
|X6 M60i xDrive
|4.4 V8
|390
|2.900.300
|X6 M Competition
|4.4 V8
|460
|4.018.300
|X7 M60i xDrive
|4.4 V8
|390
|3.476.200
|XM Label
|4.4 V8 + elektromotor
|550
|4.609.800
|M5
|4.4 V8 + elektromotor
|535
|3.732.300
|M5 Touring
|4.4 V8 + elektromotor
|535
|3.784.300
Ve světě můžete osmiválec 4.4 najít taktéž pod kapotou nového BMW 760i, Evropané ovšem mají smůlu. Zde nabídka končí variantou M760e s plug-in hybridním šestiválcem se systémovým výkonem 420 kW. V Česku již také nepořídíte BMW 8, vybírat můžete pouze ze skladových zásob.
Zdroj: BMW a Motor1, video a foto: auto.cz