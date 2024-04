Elektrické mercedesy budou vypadat jako normální auta. Změní se také jména

Jak ukázala elektrická třída G, do budoucna mají elektromobily Mercedesu-Benz být designově blíže svým spalovacím verzím. Změní se také pojmenování – písmena EQ se přesunou za číselné označení.

Jsou tomu zhruba tři roky, co se Gorden Wagener, šéfdesignér skupiny Mercedes-Benz, nechal slyšet, že „elektrifikace zabije tříprostorový sedan“ kvůli výšce baterie v podlaze i aerodynamice. Nyní se však modelové řady, které nabízejí spalovací motory i elektrický pohon, znovu vzhledově přiblíží.

Britskému magazínu Autocar to řekl Robert Lesnik, šéfdesignér exteriérů. Ukázala to už drobná modernizace EQS, která jí propůjčila tradičnější vzhled v oblasti přídě, a elektrická třída G vypadá téměř stejně jako ta konvenční.

„Vždycky jsme říkali, že první generace elektromobilů by měla vypadat jinak. Speciální architektura si zaslouží speciální design,“ sdělil Lesnik médiím na pekingském autosalonu. Po první generaci však už nebude třeba, aby elektromobily vypadaly jinak, „protože si lidé zvyknou na elektrická auta,“ dodal.

„Víme, že jsme ve fázi transformace z elektromobilů první generace. To znamená, že se musíme změnit,“ říká s odůvodněním, že existuje nebezpečí, že „se všechno bude navzájem podobat“ na poli elektromobilů. „A tehdy začnete vyzdvihovat, co jste měli vždycky.“

„Schválně jsme říkali, že chceme v první generaci udělat něco odlišného, a udělali jsme to. Ale zároveň v určitý moment, čím dál jdete, když se podíváte do budoucnosti, všechno si je víc podobné,“ dodal Lesnik. Změny však nebudou velké. „Nemůžu říct, že maska či spousta dalších věcí na elektromobilu je pryč. Nová auta budou stále ovlivněna současnou generací elektromobilů,“ řekl.

Mercedes-Benz G580

Stále také musí být při navrhování elektromobilu brána v potaz efektivita; vozy musí mít taky nějaký dojezd. „Kdybyste měli auto se 100km dojezdem, nedávalo by to smysl.“ Právě z tohoto ohledu se nezmění třeba styl kol. „Nevěřili byste, jak moc naše kola zlepšují dojezd. Je to úžasné,“ přiblížil Lesnik.

Elektrická třída G je také ukázkou tohoto přístupu. Ta byla navrhována tak, aby „z dvaceti metrů nebyly poznat rozdíly oproti spalovacímu vozu“. To bylo klíčové, stejně jako zachování charakteristického krabicoidního tvaru.

S designem i nová jména

Tento model je také prvním pojmenovaným podle nového schématu. Jeho přesný název zní „G 580 with EQ Technology“, tedy „G 580 s technologií EQ“. Nikdo mu samozřejmě v reálném světě neřekne jinak než prostě G 580 EQ, ale oficiálně se budou nové elektrické mercedesy jedním písmenkem řadit ke správné třídě a za číselné označení motorizace dostanou přídomek „with EQ Technology“.

„Je to první auto, u kterého říkáme, že si necháme produktové jméno a zaměříme se na technologii, která je uvnitř,“ řekla Britta Seegerová, členka představenstva Mercedesu-Benz pro prodeje a marketing. Auta, která jsou už na trhu, svá jména měnit nebudou ani při faceliftech, ale nadcházející modely dostanou nové pojmenování. Můžeme se tak těšit třeba na CLA 250 with EQ Technology.

„Proč jsme se tak rozhodli? Zákazníci Mercedesu-Benz se rádi identifikují s třídami aut, které nabízíme,“ vysvětluje Seegerová. „Věříme, že je správný moment zůstat u jména třídy G a soustředit se na technologii, kterou najdete uvnitř, a tak to bude u všech budoucích aut,“ dodala.

Ani jedna z těchto novinek není zas tak překvapivá. Tradicionalističtí zákazníci trojcípé hvězdy neměli tak velký zájem o elektrické modely EQ, podle Christopha Starzynského z automobilky mimo jiné kvůli designu. A zatímco pojmenování ve stylu EQS mohlo fungovat u třídy S, která je označena jedním písmenkem, ale co třeba GLE? To by se muselo jmenovat EQGLE nebo podobně.

Nehledě na to, že hlavní konkurenti, tedy BMW a Audi, se také drží svých tradičních označení mnohem více. Audi se místo přídomku e-tron rozhodlo vyčlenit sudá čísla elektromobilům a lichá spalovacím autům, BMW zase k elektrickým verzím pouze přidává písmenko i a plánuje se toho nějakým způsobem držet i v budoucí éře elektromobilů Neue Klasse.