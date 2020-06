Elektrické náklaďáky s největšími bateriemi v Evropě. Váží tuny

Švýcarská pobočka společnosti DPD oznámila, že v polovině prosince zařadí do služby několik elektrických náklaďáků. Na tom by pravděpodobně nebylo nic zvláštního, pokud by se ale nejednalo o elektrické náklaďáky s údajně největšími bateriemi na území Evropy.

Konkrétně by mělo jít o stroje Futuricum Logistics 18E, které postavila společnost Designwerk Products AG na základě nákladních vozů Volvo. V jejich podvozku by se přitom měla ukrývat obří baterie s kapacitou až 680 kWh, která by měla nákladním vozům zajistit dojezd přes 760 kilometrů.

Podle společnosti by měly stroje s takto vysokým dojezdem bez větších obtíží nahradit vozy s naftovými motory a současně by neměly být o nic horší, než nákladní vozy poháněné vodíkovými palivovými články.

Zajímavostí by ovšem mohla být hmotnost samotných baterií. DPD ani výrobce náklaďáků ji bohužel nezmiňuje, u starších modelů s bateriemi o kapacitě 340 kWh se však váha pohybovala okolo 2.270 kilogramů.

Vzhledem k dvojnásobné kapacitě se tak můžeme bavit o bateriích, jejichž hmotnost by se mohla pohybovat v rozmezí čtyř až pěti tun. Jak navíc dodává web InsideEV’s, baterie s podobnou kapacitou by mohly bez problému napájet běžnou domácnost až po dobu dvou měsíců.

Přepravní společnost chce tyto elektrické mastodonty využívat k přepravě zásilek mezi skladem ve městě Möhlin a distribučním centrem Buchs. Ročně by pak měly tyto stroje najet přinejmenším 80.000 kilometrů, přičemž s každými sto kilometry ušetří ve srovnání s konvenčními náklaďáky okolo 90 kilogramů CO 2 . Za rok by se tak mělo jednat až o 72 tun CO 2 .

Vzhledem k vysoké váze baterií se ale nabízí otázka, jak moc bude ovlivněna nosnost nákladního vozu. Již u baterií s poloviční kapacitou se pohybovala do 8 tun – v závislosti na nástavbě. Společnost Designwerk Products totiž nabízí nákladní vozy Futuricum jako tahače, náklaďáky s přepravní nástavbou i jako platformu pro stavební stroje.

U přepravce typu DPD se ovšem dá očekávat, že spíše než nosnost v kilogramech bude rozhodující objem přepravního prostoru nástavby.