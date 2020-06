Tesla má první elektromobil s dojezdem 647 kilometrů. A na dalším se pracuje

Šéf společnosti Tesla Elon Musk si dlouhodobě zakládá na faktu, že elektromobily jeho automobilky ujedou na jedno nabití suverénně nejvíce. Aby si ale toto postavení udržel, musí své vozy pravidelně vylepšovat. Naposledy došlo k modifikaci Modelu S, který nově dle měření EPA ujede 402 mil (647 kilometrů) na jedno nabití! Ze všech ostatních sériových elektromobilů zatím nikdo takové hodnoty nedosáhl.

Musk si přitom brousil zuby na překonání 400 mil už dříve. Model S by to podle něj zvládl i v předchozí konfiguraci, nakonec mu ale EPA „přiznala“ jen 391 mil. Podle lídra automobilky za to mohl fakt, že před měřením zůstal klíček ve voze, což způsobilo vybití akumulátoru o dvě procenta ještě před samotnou jízdou. Dlouho však smutnit nemusel.

Bez zajímavosti není ani fakt, že Tesla Model S si (ve verzi Long Range Plus) na ještě slušnější dojezd polepšila, aniž by se sáhlo na kapacitu 100kWh baterie. Automobilka v oficiální tiskové zprávě uvádí, že je to výsledek posedlosti jejích inženýrů, kteří chtějí dosáhnout maximální účinnosti a energetické šetrnosti. Došlo na drobné hardwarové úpravy, stejně tak se pozměnila architektura systému.

Navíc to vypadá, že Model S nezůstane jediným vozem Tesly, který hranici 400 mil v brzké budoucnosti překoná. Už před časem se na sociálních sítích objevil únik specifikace Modelu 3 s baterií o kapacitě 100 kWh, která se ale zatím oficiálně nenabízí. A nyní přihodil další podobný únik jiný uživatel Twitteru.

Jiný informovaný člověk doplnil, že prototypy Modelu 3 s takto velkým akumulátorem skutečně existují, zatím jde ale jen o testovací kusy a není jisté, jestli takové vozy Tesla nabídne. Pokud ano, určitě to nebude v roce 2020. Se 100kWh baterií by Model 3 hranici 400 mil rovněž hravě překonal, navíc by to byl pproti aktuální baterii s kapacitou 75 kWh a dojezdem 322 mil (518 km) obrovský skok kupředu.