Toyota se kvůli vývoji vodíkových aut spojila s pěti čínskými automobilkami

Japonská automobilka v podstatě odstartovala novodobý trend elektrifikace, na rozdíl od mnohých konkurentů ovšem stále zůstává především u hybridů, zatímco většina světových automobilek se v posledních letech vrhla do vývoje nových čistě elektrických bateriových modelů.

V tomto ohledu možná Toyota za konkurencí zaostává, jenže to má dobrý důvod. Toyota totiž jako jedna z mála automobilek preferuje technologii vodíkových palivových článků před bateriemi.

Vodíková auta ovšem stále trápí nízké zastoupení na trhu, vysoké ceny a především nízká hustota plnících stanic, což dohromady vytváří začarovaný kruh. Cestou z něj by ovšem mohla být výroba nové generace dostupných užitkových aut s vodíkovým pohonem.

A právě z toho důvodu spojila japonská Toyota sílu hned s pěti čínskými automobilkami, s nimiž by měla pracovat na projektu vývoje nízkonákladových systémů vodíkového pohonu, který nabídne ještě lepší výkon, hospodárnost a výdrž.

Partnery Toyoty by se měly stát čínské značky Beijing Automobile Group, FAW, Beijing SinoHytec, Dongfeng Motor a Guangzhou Automobile Group. Nově vzniklá společnost by měla nést název Fuel Cell System R&D, její sídlo by mělo být v Pekingu, Toyota by v ní měla vlastnit 65 % a počáteční investice by se měla pohybovat okolo 5 miliard jenů, což je zhruba 1,1 miliardy korun.

Spojení s čínskými automobilkami přitom může být pro všechny strany velmi přínosné. Čína je totiž odhodlána v následujících letech podpořit rozvoj vodíkových automobilů stejně, jako to před lety udělala s elektromobily.

Kvůli splnění cíle, kterým je jeden milion vodíkových aut na silnicích během příštího desetiletí, tak nebude váhat s vynakládáním milionů jenů na podporu vývoje, výzkumu a rozvoje infrastruktury. Do budoucna se pak dá očekávat i finanční podpora zákazníkům, kteří se rozhodnou pro vodíkový vůz.

„FCRD je společností, která má obrovský význam pro globální vodíkové strategie Toyoty. Neexistuje žádný jiný trh s takovým smyslem pro rychlost zavádění nových technologií, jsem si proto jistý, že získáme partnery, s nimiž můžeme pracovat na společném cíli rozvoje vodíkových vozidel v Číně,“ uvedl za Toyotu provozní ředitel Shigeki Terashi.