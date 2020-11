Elektrickou F-150 teprve čeká premiéra, přesto už Ford navyšuje výrobu

Pick-upy Ford série F patří dlouhodobě k nejprodávanějším modelům na americkém trhu a základním stavebním pilířům nabídky modrého oválu. Univerzální pracant, pod jehož kapotou nechybí poctivé americké železo s osmi válci ani moderní hybridy, se však brzy dočká i čistě elektrické verze, která by podle očekávání Fordu měla vyvolat velký zájem.

Oficiální premiéra je zatím sice v nedohlednu, automobilka už prý ale v současnosti pociťuje "extrémně silný předběžný zájem", kvůli němuž se rozhodla navýšit plánovanou výrobní kapacitu o 50 procent. Automobilka sice nezveřejnila konkrétní číslo, prozradila ovšem, že kvůli navýšení výroby vytvoří 200 dalších pracovních míst.

Již v minulosti přitom Ford oznámil, že kvůli plánované výrobě elektrického Fordu F-150 vytvoří v závodu Rogue Electric Vehicle Center v Dearbornu (stát Michigan) až 300 nových míst. Tím ovšem investice Fordu do elektromobility ani zdaleka nekončí.

Vedle investic na výrobu elektrického Transitu a Fordu F-150 totiž modrý ovál investoval asi 1,35 miliardy dolarů do přestavby kanadského závodu Oakville Assembly Complex v Ontariu, kde by se od roku 2024 měly vyrábět bateriové elektrické vozy nové generace. Bude to navíc poprvé, co jakákoliv automobilka vyrábí čistě elektrické bateriové vozy pro severoamerický trh na území Kanady.

Vedle toho ale Ford také prozradil, že chystá výrobu dalších elektromobilů ve svém mexickém závodu Cuautitlan, kde se v současnosti vyrábí elektrický Mustang Mach-E. Dosud nejmenovaná novinka by přitom měla vzniknout na podobné elektrické platformě, což přispěje ke zvýšení vývojové a výrobní efektivity.

V rámci rozvoje elektromobility už Ford investoval 100 milionů dolarů (a vytvořil 150 nových pracovních míst) v závodu Kansas, kde se bude vyrábět nový elektrický Transit, a 150 milionů dolarů do závodu Van Dyke Transmission Plant, kde se vyrábí elektromotory a další elektrické technické prvky pro nové elektromobily, včetně elektrické F-150.