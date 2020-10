Elektrický Ford F-150 může dostat motor převlečený za bednu s nářadím

Pick-up Ford F-150, jeden z nejpopulárnějších automobilů na americkém trhu, se již brzy dočká své elektrické verze. I ta by však mohla nabídnout spalovací motor.

Dlouho očekávaná čistě elektrická verze populárního pick-upu Ford F-150 bude pravděpodobně jedním z nejdůležitějších elektromobilů v nabídce modrého oválu. Značka Ford si to ale dobře uvědomuje a proto se předem připravuje na všechny možné obavy potenciálních zákazníků.

Všem je přitom jasné, že jedním z největších omezení elektrických užitkových vozidel (včetně pick-upů) bude dojezd na jedno nabití. Některé automobilky proto chystají obrovské baterie (viz elektrický Hummer), jiné se soustředí na optimalizaci pohonného systému. Značka Ford se však pravděpodobně vydá jiným směrem.

Podle dokumentů z americké patentové kanceláře, na které po tipu od jednoho ze svých čtenářů upozornil web The Drive, totiž Ford pro svou elektrickou F-150 připravuje speciální box se spalovacím motorem v roli prodlužovače dojezdu. Automobilka přitom celý patent označila jako „Electrified vehicles with a removable and interchangeable range-extending generators.“

De facto by se tedy mělo jednat o „Odstranitelné a vyměnitelné generátory prodlužující dojezd pro elektrifikovaná vozidla“, jejichž vzhled by se měl na první pohled inspirovat v zámoří celkem běžnými boxy na nářadí.

Automobilka v nákresech pro patentový úřad prezentuje několik skic, přičemž samotný pick-up (s čtyřdveřovou kabinou) můžeme vidět jen na dvou. První skica ukazuje pohled na box umístěný v přední části korby, který skutečně připomíná tradiční bednu s nářadím. Druhá skica pak ukazuje několik možných velikostí boxu, což naznačuje vznik několika verzí (pravděpodobně s různým výkonem).

Další skici pak ukazují především rozvržení celého systému, napájecí zásuvky nebo detaily zapojení. Jedna ze skic ale pravděpodobně zobrazuje i obsah samotného boxu, ve kterém by se měl nacházet spalovací motor, výfukový systém, elektronika a samozřejmě nechybí ani palivová nádrž.

Bohužel nám chybí informace, jaký motor by se mohl do boxu nastěhovat. Automobilka Ford by však mohla sáhnout například po některém z malých 1.0 litrových tříválců EcoBoost, ze kterých umí vytěžit parádní výkon. Pro potřeby prodlužovače dojezdu však obvykle stačí i mnohem menší motory, jak připomíná BMW i3 REX s dvouválcem o objemu 650 kubických centimetrů.

Palivem by přitom nemusel být ani benzín. Ford by mohl spalovací motor krmi například E85, nebo by mohl vsadit na vznětový motor. Vyloučený však nemusí být ani palivový článek, který ke svému fungování využívá vodík. Možností je zkrátka mnoho a nezbývá než si počkat, s čím bude elektrický Ford F-150 představen.