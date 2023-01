Elektrický autobus zkusí silnici vybavenou bezdrátovým nabíjením za jízdy

Mezinárodní společenství testuje možnosti odstranění neduhů elektromobilů. Nabíjení za jízdy může pomoct nedořešené infrastruktuře, do zkušebního provozu budou zapojeni návštěvníci výstaviště.

Toyota před pár lety prezentovala pokrokové elektromobily jako samonabíjecí hybridy čerpající energii z prostředí kolem sebe. Představa nabíjení za jízdy se toho času blížila absurdní fikci, nicméně vývoj elektrifikace dopravy uhání mílovými kroky a dřívější snění se blíží realitě. Posledním krokem k uvěření je zpráva, že německý autobus se brzy rozjede na silnici vybavené bezdrátovým nabíjením.

Demonstrace průběžného dobíjení za provozu nastane v jihoněmeckém Balingenu na 400 metrech testovacího úseku mezi výstavištěm a autobusovou zastávkou Stadthalle. Od prvního zkušebního prototypu si vývojáři slibují urychlení procesu masového zavedení technologie do dopravy po celém světě. Novinka doputovala až do USA, kde guvernérka Michiganu jménem Gretchen Whitmer oznámila záměr prověřit možnosti bezdrátového nabíjení na dálnicích.

Video se připravuje ...

Technologie automobilového indukčního nabíjení funguje podobně jako u chytrých telefonů. Elektřina se přenáší z magnetických cívek v zemi a vzduchem putuje do zařízení na podvozku. Statické bezdrátové nabíjecí podložky aut existují delší dobu, plošně budované nabíjecí silnice jsou složitější, proto vývoj trvá delší čas. Průběžná dostupnost energie ve vozovce by umožnila zmenšit baterie elektromobilů, tím by se snížila hmotnost elektromobilů i jejich cena.

Projekt v Balingenu zaštiťuje izraelsko-německá kooperace firem Electreon a Energie Baden-Württemberg AG (EnBW). Obě společnosti stojí za výstavbou asfaltového úseku vybaveného elektrickým silničním systémem ERS. Zkušební trasu doplní dvě statické nabíjecí stanice umístěné v místech zastávek jízdního řádu, doba výstupu a nástupu cestujících bude využita k efektivnějšímu nabíjení než za jízdy.

Electreon obdrží až 3,2 milionu dolarů (71,7 milionu Kč) na financování výstavby nabíjecí infrastruktury. Drahý experiment není první pokus s indukčním dobíjením přímo v provozu, i když poprvé by mohla těžit běžná veřejnost. Inženýři z Izraele a Německa dříve provedli pilotní studii ve školicím středisku EnBW, kterou následovalo prohlášení společnosti Eurovia o elektrifikaci části bavorské dálnice.

Bezkontaktní nabíjení ladí také Švédové nebo Italové, ale izraelský start-up rovnou počítá s rozšířením cívek do všech ulic – nejdříve dráty propojí hlavní tahy a následně přijdou na řadu méně důležité komunikace. Smělé plány jsou podmíněny úspěšným převozem lidí z výstaviště v Balingenu.