Elektrický Hummer se chce vrátit do armády, jen v jiné podobě

Jméno Hummer si dodnes většina z nás spojuje s drsným armádním speciálem, jehož oficiální název zněl HMMWV - High Mobility Mltipurpose Wheeled Vehicle. Z drsného bojovníka se časem stalo i civilní auto, která ale v průběhu jednadvacátého století vyměklo a stalo se obyčejným SUVčkem, které nakonec z trhu zcela zmizelo.

Slavné jméno se nakonec rozhodla oživit automobilka General Motors, která na trh uvedla elektrický pick-up s označením GMC Hummer EV. Již krátce poté se pak začaly objevovat spekulace, že by se elektrický pracant s obří baterií a skvělými vlastnostmi pro jízdu v terénu mohl chtít vrátit i do armády. A ty se nyní potvrzují.

Steve duMont, prezident společnosti GM Defense, totiž v rozhovoru pro CNBC potvrdil plány společnosti na vývoj elektrického lehkého průzkumného vozidla (eLRV), jehož základem by se měla stát právě technika modelu GMC Hummer EV.

Projekt by měl být vyvíjen s ohledem na armádní potřeby a duMont měl zmínit, že armáda je „velmi nadšená z toho, že GM do tohoto projektu investuje“. DuMont dále upřesnil, že celý projekt eLRV vzniká znovu od základů, takže se velmi pravděpodobně dočkáme zcela unikátního vzhledu, který bude odpovídat armádním požadavkům. Technika elektrického pohonu by však měla být převzata.

Podle všeho tak projekt eLRV kráčí ve šlépějích projekt Infantry Squad Vehicle (ISV), rovněž z dílny divize GM Defense, pod jehož velmi zjednodušenou karoserií a rámem je ukryta technika civilního pick-upu Chevrolet Colorado ZR2. Na první pohled spolu však tyto stroje nemají vůbec nic společného.

Pokud by šlo všechno podle plánu, plánuje GM Defense postavit první prototypy v příštím roce. Podle TheDrive, který na projekt upozornil, se však armáda teprve začíná zajímat o elektrická vozidla a nezveřejnila žádné konkrétní požadavky. Případné zavedení eLRV do služby tak může trvat ještě delší dobu – zvláště pokud by vůz měl být přiřazen do taktického vozového parku.