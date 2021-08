Elektrický Mercedes třídy G se brzy stane realitou. Podívejte se na jeho možnou podobu

Elektromobily už nejsou jen okrajovou záležitostí několika automobilek, které tak nějak doplňují klasické spalovací vozy. Bateriových aut je v nabídce stále víc a v nejrůznějších karosářských provedeních. Řada značek sází na vlnu retra, některé zase elektrifikují své největší ikony. Třeba Mercedes.

Předseda představenstva Daimleru Ola Källenius již v listopadu minulého roku naznačil, že stuttgartská značka elektrické „géčko“ opravdu plánuje. „Maybach dostal nový derivát v podobě GLS, AMG má vlastní elektrickou architekturu. A s čistě elektrickým EQG dostane třída G druhý samostatný pilíř,“ uvedl Källenius v rozhovoru pro Süddeutsche Zeitung.

Stále se čeká na oficiální potvrzení toho, kdy přesně se elektromobilu s krabicovitým tvarem dočkáme. Že do premiéry moc času nezbývá prozrazují i ochranné známky EQG 560 a EQG 580, které si německá společnost nechala registrovat v dubnu letošního roku. Předběžně se hovoří o příjezdu do showroomů v průběhu roku 2023, samotný debut by se však mohl stihnout již letos (že by na blížícím se autosalonu v Mnichově?).

Buď jak buď veškeré technické i jiné podrobnosti zatím zůstávají ukryté pod pokličkou. Nezávislí tvůrci však pracují na plné obrátky a vášnivě spekulují, jak by asi mohla elektrická třída G vypadat. A některé návrhy jsou vskutku odvážné. Nás nejvíce zaujala tvorba, kterou autor publikoval na instagramovém profilu @sugardesign_1. Na klasické „géčko“ nasadil jednolitou masku a zmodernizoval tradiční kulaté světlomety. Nejodvážnější jsou hlavně úpravy vzadu, jen se podívejte na tu světelnou techniku. Věříme, že podobným stylem se Mercedes s elektrickým G opravdu vydá.