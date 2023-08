Elektrický Mustang nechystáme, tvrdí šéf Fordu. Hybrid ho ale nejspíš nemine

Když se světu před rokem představil Ford Mustang sedmé generace, fanoušci si zhluboka oddechli. Americký pony car si totiž ponechal 5,0litrový osmiválec Coyote a to v jeho čtvrté generaci. Očekávaná hybridizace se tak nekonala, ale není všem dnům konec - její příchod byl pravděpodobně pouze posunut.

V tomto duchu se vyjádřil Jim Farley, generální ředitel značky Ford. Při nedávném představení brutální verze Ford Mustang GTD s 800 koňmi byl Farley dotázán na to, jak to vypadá s budoucností modelu a jeho případné elektrifikace.

“Nemůžeme stále říkat, že společnosti jsou plně elektrické nebo hybridní a nic mezi tím neexistuje, to je nesmysl. Bude tam spousta částečné elektrifikace, která je pro planetu dobrá. Stále můžete mít ten emocionální zážitek, takže tímto směrem chvíli půjdeme,” řekl Farley.

K otázce plné elektrifikace byl CEO Fordu poněkud skeptičtější: “Mohlo by být plně elektrické kupé Mustang? Ne, pravděpodobně ne. Ale mohlo by existovat částečně elektrifikované kupé Mustang a být na světové úrovni? Ano”.

Ford si v této chvíli může dovolit experimentovat, jelikož úhlavní rivalové Dodge a Chevrolet přechází na elektromobilitu. Hybrid by si mohl najít cestu jak do základní verze čtyřválcového EcoBoostu, tak do již zmíněného osmiválce Coyote.

Svým způsobem je trochu zázrak, že se sedmá generace Mustangu prozatím vyhnula jakékoliv elektrifikaci. Farley nazývá značku Mustang jako značku vášně a proto pro něj bylo v aktuální situaci nepřípustné Mustang elektrifikovat, když to nebylo nezbytně nutné.

Video se připravuje ...

Ford teď může oproti konkurenci u prodejů ještě nějakou dobu vyhrávat argumentem udržení velkého spalovacího motoru a na něm po malých krůčcích stavět elektrickou budoucnost, stejně jako to dělají automobilky Ferrari, Lamborghini nebo Mercedes.

Kdy se hybrid v Mustangu objeví? Ze slov Farleyho je patrné, že k premiéře elektrifikovaného pohonného ústrojí může dojít již u faceliftu aktuální generace.