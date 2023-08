Nový Ford Mustang GTD má přes 800 koní a může na silnice. Chce porazit ty nejlepší

Automobilka Ford dnes představila svůj zatím nejostřejší silniční Mustang, nesoucí pro Evropany možná lehce úsměvné označení GTD. Při jeho vývoji přitom zužitkovala i technologie z konceptu GT3, který se v příštím roce postaví na start závodu 24 hodin Le Mans.

Novinka modrého oválu sice nabízí i silniční značky, jak už je ale asi na první pohled zřejmé, Mustang GTD vznikal především s důrazem na okruhové ježdění. Ostatně podle automobilky by měl zajet slavný německý Nürburgring v čase pod 7 minut. Bavíme se tak o teritoriu skutečných supersportů.

„Mustang GTD boří všechny zažité představy o supersportu. Je to pro nás nový přístup. Nevytvořili jsme silniční vůz pro okruh, ale závodní vůz pro silnici. Mustang GTD přebírá závodní technologie z našeho závodního vozu Mustang GT3, vkládá je do karbonové karoserie Mustangu a vypouští je na silnici,“ uvedl Farley.

Srdcem nejostřejšího silničního Mustangu je 5,2litrový kompresorem přeplňovaný motor V8, vyvinutý speciálně pro tento model, který má omezovač až u 7500 otáček a nabízí výkon přes 800 koní. Přesná čísla zatím automobilka nezveřejnila, bezpečně však půjde o historicky nejvýkonnější silniční Mustang. Motor je navíc spojen s titanovým výfukem s aktivní klapkou.

Zajímavostí je také uspořádání transaxle, kdy převodovka není za motorem, ale u zadní nápravy, díky čemuž se povedlo dosáhnout rozložení hmotnosti téměř 50:50. Jedná se přitom o osmistupňovou dvouspojkovou převodovku, která je s motorem spojena karbonovým kardanem. Vůz navíc dostal nový systém variabilní kontroly trakce se speciálním režimem Track Mode.

Další specialitou nového Mustangu GTD je semi-aktivní podvozek, který umožňuje nastavit tuhost pružin a světlou výšku. Navíc je podvozek vybaven i adaptivními tlumiči. V rámci Track Mode se pak světlá výška vozu snižuje o 40 mm.

Vpředu je lichoběžníková náprava s nestejně dlouhými rameny, zajímavější je však zadní náprava s konstrukcí typu push-rod. Kvůli tomuto nezvyklému řešení, v kombinaci s hydraulickým systémem a systémem chlazení transaxle, tak Mustang GTD postrádá klasický zavazadelník. Ostatně před zadními blatníky vidíme výrazné nasávací otvory, které směřují vzduch k chlazení komponent.

Podběhy vyplňují 20“ kola, standardně kovaná hliníková, volitelně však mohou být i kovaná hořčíková, obutá do pneumatik Michelin Pilot Sport 2 o šířce 325 mm vpředu a 345 mm vzadu. O bezpečné zpomalení se standardně starají karbon-keramické brzdy Brembo.

Výrazně upravená karoserie dostala řadu nových karbonových komponent, které mají snižovat hmotnost i zlepšovat aerodynamiku. Z nových či upravených dílů můžeme jmenovat například přední splitter, kapotu, blatníky, prahy dveří, střechu, víko kufru nebo zadní difuzor. Tedy ve standardu.

Zákazníci si však budou moci připlatit i za další karbonové doplňky, včetně speciálního aerodynamického balíčku. Ten obsahuje aktivní zadní křídlo, zakrytování podvozku nebo hydraulické klapky v předním nárazníku, jejichž úhel je nastaven v optimální kombinaci se zadním křídlem. Zákazníci navíc budou mít na výběr z několika druhů barev, do kterých mohou nechat vůz nalakovat.

Z interiéru zmizela zadní lavice, řidič a spolujezdec se však mohou těšit na speciální závodní sedačky Recaro, karbonové doplňky a čalounění v kombinaci kůže a semiše Miko. V rámci příplatkové výbavy pak zákazníci dostanou 3D-vytištěné titanové doplňky jako pádla řazení, otočný volič převodovky nebo sériové číslo vozu. Titan by přitom měl pocházet z vyřazených strojů F-22 Raptor.

Ruční výroba speciálního Fordu Mustang bude probíhat v kanadském závodu Multimatic, kam bude dopravena karoserie z Flat Rock Assembly Plant a motor z Dearborn Engine Plant. Cena vozu by pak měla startovat od částky zhruba 300.000 dolarů, což je asi 6,64 milionu korun. Bližší informace automobilka uvolní časem.

"Mustang GTD představuje to nejlepší z Ford Motor Company a to, co náš tým potřebuje dělat každý den. Tak to dopadá, když vezmeme to, v čem jsme dobří, a posuneme hranice, abychom zjistili, kde se bublina zastaví. Představuje podstatu transformace, kterou ve Fordu procházíme, od softwaru po speciální edice vozů,“ uvedl Jim Farley, prezident a generální ředitel společnosti Ford.