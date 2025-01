Elektromobily loni měly v Norsku na prodeji nových aut podíl 88,9 procenta

Nejprodávanějšími značkami byly Tesla, Volkswagen a Toyota, čínské elektromobily pak měly na celkovém prodeji nových aut podíl téměř deset procent. Podle dnešní zprávy agentury Reuters to vyplývá z údajů, které zveřejnila norská silniční federace OFV. Elektromobily loni dominovaly i na dánském automobilovém trhu.

"Norsko bude první zemí na světě, která z trhu s novými automobily do značné míry smaže vozy s benzinovým a naftovým motorem," uvedla šéfka norského svazu elektromobilů Christina Buová.

V Norsku elektromobilita stále vzkvétá. V listopadu měla podíl téměř 94 % Ondřej Šámal Elektromobilita

Norsko je předním evropským těžařem ropy. Majitele aut se spalovacím motorem ale země trestá vysokými daněni, zatímco elektromobily osvobozuje od dovozní daně a od daně z přidané hodnoty, aby je zatraktivnila, i když některé poplatky byly v roce 2023 znovu zavedeny. Tato politika funguje, protože je dlouhodobě konzistentní a protože ji nechávají v platnosti vlády různých politických přesvědčení, upozornili odborníci. Zemi pomáhá i skutečnost, že nemá vlivnou automobilovou lobby.

"Nejsme zemí, která vyrábí automobily, takže vysoké zdanění automobilů v minulosti bylo jednoduché," řekl Ulf Tore Hekneby, který je šéfem největšího norského dovozce automobilů Harald A. Moeller.

Buová dodala, že důležité bylo i to, že země zavedla pobídky, ale nezakazovala benzinová a naftová auta. "To by (lidi) naštvalo. Lidé nemají rádi, když jim někdo říká, co mají dělat," uvedla.

Skok v emisních limitech přichází. Hrozící sankce jsou extrémní Marek Bednář Novinky

Norská politika také znamená, že na norských silnicích loni jezdilo více čistě elektrických aut než vozů s benzinovým motorem. Podle údajů úřadu pro správu silnic v prosinci tvořily elektromobily 28 procent všech automobilů, které v zemi jezdily.

Hlavními kupci automobilů se spalovacím motorem jsou v Norsku autopůjčovny, protože mnoho turistů elektromobily nezná, uvedl Hekneby.

Rostoucí podíl elektromobilů na norských silnicích znamená, že se tomu musely přizpůsobit i další sektory. Na čerpacích stanicích je stále více stojanů na čerpání benzinu a nafty nahrazováno rychlými elektrickými nabíječkami.

"Do tří let budeme mít nejméně tolik nabíjecích stojanů, kolik máme pump na pohonné hmoty," uvedl manažer největšího norského prodejce pohonných hmot Circle K Anders Kleve Svela. "Do několika let bude více než 50 procent všech automobilů v Norsku jezdit na elektrický pohon. Podle toho musíme rozšířit náš nabíjecí park," dodal.

Pro řidiče ale přechod k elektromobilitě znamená, že v zimě jim kvůli chladnému počasí může nabíjení vozu trvat o něco déle. "Někdy mi chybí, že nemůžu jenom natankovat plnou a za pět minut vyjet," řekla agentuře Reuters na dobíjecí stanici firmy Circle K 28letá pečovatelka Desire Andersenová. "Ale s elektromobilem se mi jezdí pohodlněji. Je to lepší pro životní prostředí, naftová auta navíc smrdí."

Přes polovinu nově zaregistrovaných vozů loni tvořily elektromobily i v Dánsku, uvedla s odvoláním na údaje z internetových stránek Bilstatistik.dk dánská oborová organizace Mobility Denmark. Loni činily 51,5 procenta ze 173.000 vozů prodaných v této severské zemi. V samotném prosinci to bylo 61,5 procenta. Podle šéfa organizace Madse Rörviga by letos podíl elektromobilů v Dánsku mohl přesáhnout 70 procent ze všech prodaných osobních vozů.