Elektromobily v zimě: Velký test ukázal pokles dojezdu až o polovinu. A vyvrátil jeden mýtus

Nižší dojezd elektromobilů v zimních podmínkách není žádným tajemstvím. Hlavním důvodem je potřeba zahřát trakční baterii do optimálního teplotního okna, ve kterém ze sebe zvládne vydat „to nejlepší“. V praxi se bavíme o teplotách mezi 20 a 40 stupni Celsia, kdy složky akumulátoru fungují nejefektivněji. Při teplotách pod nulou je to obzvlášť výzva.

Na dojezd vzorku elektromobilů v různých podmínkách si posvítila německá organizace ADAC. Ta porovnala vzdálenost, kterou elektrické vozy ujedou na jedno nabití při +14 °C a -7 °C na modelech Fiat 500e, Renault Zoe, Hyundai Kona Electric, Ford Mustang Mach-E, Lexus UX300e, Nissan Leaf e+ a konečně VW ID.3. A výsledky jsou opravdu různorodé.

„Čím větší je baterie a čím nižší je venkovní teplota, tím více energie je potřeba. Obvykle se pokles dojezdu v chladném období pohybuje mezi 10 a 30 procenty, ale když je na krátkých cestách teplota pod nulou, může se dojezd snížit až o 50 procent,“ vysvětlují autoři testu.

Ti dále připomínají, že mimořádně důležitá je strategie vytápění akumulátoru. Tady mají paradoxně výhodu elektromobily s menší baterií, která se na optimální teplotu zahřeje za kratší čas. Šikovným pomocníkem v této problematice může být tepelné čerpadlo. Jak však ukazuje tabulka přiložená níže, ani to nemusí být zárukou účinnosti, pokud není celý balíček dobře sladěn.

„Například Volkswagen ID.3 spotřebovává po studeném startu obzvlášť velké množství energie. Tato zimní slabina ID.3 je všeobecně známa a jeho uživatelé očekávají aktualizaci softwaru se zlepšenou strategií vytápění,“ říkají dále členové ADAC. Jen připomeňme, že rozsáhlou aktualizaci softwaru pro vozy ID. avizoval VW před časem.

A jak probíhalo samotné testování? Německý ADAC se snažil simulovat situaci, kdy auto ráno aktivujete poté, co celou noc stálo venku. Následovala městská a příměstská trasa vycházející z jízdního cyklu Green NCAP. V tabulce níže můžete vidět, že nejmenší pokles dojezdu byl naměřenu u Fiatu 500e s menším akumulátorem, byť auto není vybaveno tepelným čerpadlem. Tady dojezd klesl o 25 %. Na opačném konci tabulky najdeme již zmiňované ID.3, kterému klesla vzdálenost na jedno nabití o rovnou polovinu. Zatímco v jarních teplotách by elektrovůz zvládl 324 km, při sedmi stupních pod nulou už to bylo jen 162 km.

Test dojezdu elektromobilů v zimě (ADAC 2022) Elektromobil Dojezd při +14 °C Dojezd při -7 °C Pokles dojezdu v % Tepelné čerpadlo v testu Fiat 500e 244 km 182 km 25% Ne Renault Zoe 351 km 244 km 30% Ano Hyundai Kona Electric 215 km 147 km 32% Ne Ford Mustang Mach-E 300 km 202 km 33% Ne Lexus UX300e 224 km 141 km 37% Ne Nissan Leaf e+ 332 km 210 km 37% Ano VW ID.3 324 km 162 km 50% Ano

Vybije se elektromobil v dopravní zácpě?

Mezi oblíbené mýty o elektromobilech patří tvrzení, že uvíznete-li v dopravní zácpě – což vzhledem k zimním událostem na D1 z posledních let není úplně vyloučené - během chvilky zůstanete bez šťávy. To je samozřejmě hloupost a neplatí to ani při opravdu mrazivých podmínkách. I tomuto tématu se ADAC věnoval v samostatném testu. A ukázal, že elektromobil se zapnutým topením zvládne bez problému běžet několik hodin.

Že se jedná o fámu ukázali autoři testu na Renaultu Zoe a Volkswagenu e-Up, tedy malých městských elektromobilech. Tyto vozy zůstaly přes noc aktivní s vnitřní teplotou 22 stupňů Celsia, aktivním vyhříváním předních sedadel a zapnutými parkovacími světly. Noc následně přinesla mrazivé teploty od -9 do -14 °C. A výsledek? Po dvanácti hodinách zmizelo z baterie Zoe (52 kWh) asi 70 % kapacity, v případě e-Upu (32,3 kWh) to bylo o deset procent více. V praxi to znamená, že by za takových podmínek zvládl Renault stát zaseknutý v dopravní zácpě až 17 hodin, e-up o dvě hodiny méně. Až po takové době by řidič musel přemýšlet o odtahu.