Elektromobily z Thajska v Evropě? První várka je už na cestě

Když loni Evropa uvalila cla na čínské elektromobily, bylo jasné, že to tamní automobilky nějak obejdou. Jednou z prvních je BYD, který už k nám začal posílat elektromobily vyrobené v Thajsku.

Země Evropské unie minulý rok zavedly dodatečná cla na čínské elektromobily a sériové hybridy. Výše se liší dle konkrétní automobilky, u BYD je to 17 % ke stávajícím 10 %. Ve srovnání s jinými to není tak moc, ale i tak se výrazně podepíše na finální ceně vozu. BYD na to reagoval větším zaměřením na plug-in hybridy, ale také výstavbou továren mimo Čínu.

Evropu mají pokrývat továrny v Maďarsku a Turecku, které se rozběhnou už během pár měsíců. Mezitím se ale na náš trh dostanou nové vozy této značky dovezené z Thajska. Dokazuje to zpráva o nákladce na vlastní ro-ro loď BYD Zhegzhou, která je zaveze do Evropy.

V thajském přístavu se nalodilo 959 kusů elektrického hatchbacku BYD Dolphin. Ten se prodává už delší dobu v západní Evropě, k nám zatím nezamířil. V Thajsku začala výroba přesně před rokem a jde o více než jen lokální montáž dovezených kitů. Vozy mají thajská čísla VIN, díky čemuž se na ně nevztahuje dodatečné clo.

V Thajsku se vozy montují v továrně v Rayong, jen pár kilometrů východně od známého města Pattaya. Roční kapacita je 150.000 vozů a v současné době tam pracuje kolem 6.000 lidí. Původně se zde měly vyrábět vozy s pravostranným řízením, nově se ale přidaly i levostranné. V budoucnu se zde mají vyrábět i baterie a elektromotory.

Pro BYD je Thajsko důležitým trhem, letos je tam po Toyotě a Hondě třetí nejprodávanější značkou vůbec. Lokální výroba mu navíc umožňuje získávat státní dotace na elektromobily. Továrny pro export zde tradičně měly japonské automobilky, zejména na výrobu pick-upů. Poslední dobou zde ale silně expandují Číňané a v zemi se už otevřely i továrny značek Neta, Great Wall, Changan nebo SAIC a další to plánují.

BYD Dolphin • Zdroj: BYD

Zdroj: Nation Thailand, zdroj foto BYD, zdroj videa: BYD

