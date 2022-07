Estonská rallye po 2. dnu: Rovanperä jel normálně a vyhrál sedm erzet

Druhý den soutěže bylo na programu devět rychlostních zkoušek v celkové délce 95,08 kilometrů. Dopoledne se jely čtyři erzety a po polední servisní přestávce následovaly opakované průjezdy dopoledními měřenými úseky. Sobotní etapu zakončilo opakování čtvrteční superspeciálky 1,6 kilometru dlouhé.

Kalle našel vždy odpověď

Úvodní erzetu vyhrál druhý v aktuálním pořadí Velšan Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) o 0,6 před Rovanperou a snížil svou ztrátu na 11,1 sekundy. To však bylo z jeho iniciativy všechno, protože začal kralovat Rovanperä, který vyhrál dalších sedm erzet v řadě a jasně dal najevo, kdo je v této sezoně králem. „Měl jsem hrozný začátek dnešního dne, asi jsem ještě nebyl pořádně vzhůru a první erzeta se mi vůbec nepovedla. Přilnavost byla špatná, všude jsem ztrácel vteřiny a se svým výkonem jsem nebyl vůbec spokojený. Před další zkouškou jsme udělali několik malých změn na autě a najednou bylo docela příjemné řídit. I přilnavosti bylo najednou více. Odpoledne jsem měl pocit, že jsem na některých úsecích nechal hodně času, ale časy byly pořád dobré. Prostě jezdím normálně. Nic šíleného. Místy byly velké vyjeté koleje a snažil jsem se pohlídat si pneumatiky, ale nebylo to nic zvláštního.“

Evansovi patřil úvodní den soutěže, ale v jeho závěru udělal chybu a od té chvíle se už v přeneseném slova smyslu dívá na záda svého týmového kolegy. „Vždycky máme plán, jak udělat věci nejlépe, ale dokonalé to určitě nebylo. Přilnavost byla celý den nekonzistentní a místy to docela dost klouzalo. Upřímně řečeno ve vyjetých kolejích to bylo opravdu dost špatné. Občas věci fungovaly dobře, ale na jiných místech jsem byl až příliš opatrný. Reálně máme na Kalleho velkou ztrátu. On si vedl celý den dobře a na každou naši snahu měl odpověď. Samozřejmě to zkoušíme, ale není to snadné. Udělal jsem tam pár malých chyb a uvízl ) v několika brzdných zónách. Je to pro všechny stejné,“ komentoval Evans sobotní etapu.

Domácí matador byl opatrný

Estonec Ott Tänak vyhrál domácí soutěž před dvěma roky. Aktuálně je třetí v pořadí, ale bez šance ohrozit vedoucí dvojici na toyotách. „Bylo to opravdu drsné. Opět mnohem víc, než jsme čekali. Dopoledne bylo auto příliš nízko, takže jsem jel tak, abych přežil. Místy vážně hodně náročná trať a v úsecích, kde bývalo hodně defektů, jsem se snažil být opatrný. Navíc tam byla dost vlhká místa, na kterých to klouzalo. Martin (navigátor Järveoja) na mě nikdy netlačíl, ale občas mám pocit, že by bylo dobře, kdyby to udělal. Zbývá už jen jeden den a není na co tlačit. Rallye je stále docela zajímavá. Podmínky se neustále mění a my se stále musíme soustředit,“ popsal Tänak své pocity z etapy.

Druhý den se nepovedl Esapeka Lappimu (Toyota GR Yaris Rally1), který po pátku držel čtvrtou příčku. A to měl Fin ještě problémy s brzdami a musel si zvykat brzdit tak, aby hybridní systém neztrácel výkon. V sobotu na jedenácté erzetě měl defekt a měnil kolo. Ztratil 2:40,1 minuty a propadl se o tři příčky. Na další zkoušce se roztočil, ale toho stálo jen pár sekund, na sedmé příčce po sobotě se nic nezměnilo.

Stav Estonské rallye (po RZ18 z 24 RZ):

1. Rovanperä, Huttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 2:08:12,4; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +29,5; 3. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +1:11,9; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +2:20,2; 5. Katsuta, Johnston (Jap., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +3:41,3; 6. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +3:54,7; 7. Lappi, Ferm (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +4:34,5; 8. Loubet, Landais (Fr./Ford Puma Rally1) +6:11,8 9. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +7:19,7; 10. . Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +8:30,9 (1. v kategorii WRC2 Open); 11. Suninen, Markkula (Fin./Hyunda i20 N Rally2) +8:47,8; 12. Bulacia, Valejo (Bol., Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +9:26,3; 13. Lindholm, Hämäläinen (Škoda Fabia Rally2 evo) +9:43,3; 14. Huttunen, Lukka (Fin./Ford Fiesta Rally2) 10:29,5; 15. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +10:58,9; 16. Fernández, Coronado Jménez (Chile, Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +12:15,6; 17. Linnamäe, Drew (Est., Brit./Volkswagen Polo GTI R5) +13:17,2; 18. McErlean, Fulton (Irl./Hyundai i20 N Rally2) +13:19,0; 19. Solberg, Edmondson (Švéd./Hyundai i20 N Rally1) 14:39,6; 20. Pajari, Mälkonenová (Fin./Ford Fiesta Rally3) +14:55,2; … 33. Breen, Nagle (Itl., Brit./Ford Puma Rally1) +1:03:34,3.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Estonské rallye

Neděle 17. července – 5.48 RZ19 (6,56 km), 7.16 RZ20 (16,48 km), 8.08 RZ21 (15,95 km), 10.00 RZ22 (6,56 km), 11.28 RZ23 (16,48 km), 13.18 RZ24 (15,95 km). Celkem 77,98 km.

Čas jsou uvedeny ve středoevropském formátu.

