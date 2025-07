Estonská rallye v cíli: Solberg vyhrál poprvé v kariéře

Nedělní etapu tvořily tři rychlostní zkoušky, přičemž Kääriku dlouhá 24,2 kilometru se jela dvakrát a podruhé jako Power Stage, která rallye zakončila. Na Power Stage získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu. Celkem čekalo závěrečný den na posádky 60,18 kilometrů.

Táta mu v cíli blahopřál

Třiadvacetiletý Oliver Solberg, který se narodil v Norsku, ale přijal švédské občanství, se stal 81. jezdcem v historii mistrovství světa od roku 1979, který vyhrál podnik MS. S vozy nejvyšší kategorie Rally1 už zkušenosti má. Naposledy se svezl se speciálem značky Hyundai, se kterým byl začátkem října 2022 na Novém Zélandu pátý. K této zemi se váže další historický zápis, protože posledním Švédem, který vyhrál podnik světového šampionátu byl Kenneth Ericsson. Dokázal to začátkem srpna 1997 na Rallye Nový Zéland, když řídil Subaru Impreza WRC97.

„Cílem je krok za krokem se zlepšovat a cítit se v autě čím dál pohodlněji, dokončit rallye tak, abych získal co nejvíce zkušeností, a užíl si spoustu zábavy,” řekl Solberg před startem soutěže. Na první místo se dostal od druhé erzety hned v pátek ráno a udržel ho až do cíle. A to měl celou soutěž v zádech tři mistry světa - domácího Ott Tänaka, Belgičana Thierryho Neuvilla a Fina Kalleho Rovanperu.

Před závěrečným dnem měl k dobru 21,1 sekundy na nejbližšího pronásledovatele. „Snažím se udržet si stejný rytmus a udělat maximum. Mám v záloze rychlost, ale auto ještě neznám dostatečně dobře, abych riskoval. Beru zkoušku po zkoušce krok za krokem. Soustředím se, jak jen můžu, a užívám si to,“ řekl v neděli ráno.

Estonská rallye 2025 • Zdroj: FIA World Rally Championship

První dvě nedělní zkoušky vyhrál, v závěrečné Power Stage obsadil třetí místo, což mu stačilo, aby mohl s náskokem 25,2 sekundy slavit. Pro Solberga to byl nesmírně emotivní okamžik. Jeho otec Petter, který je mistrem světa z roku 2003, naposledy vyhrál podnik MS v polovině září 2005 ve Velké Británii. V cíli na svého syna čekal, aby mu gratuloval. Solberg mladší se slzami v očích řekl: „Po tom všem, po letech snahy a snění, jsme to s navigátorem Elliottem Edmondsonem konečně dokázali! Nevím, jak to popsat. Chci jen moc poděkovat Toyotě, týmu a testovacímu týmu. Všem, kteří mi pomohli. Nikdy v životě jsem se tak dobře nebavil, takže děkuji.“

Neuvilla přibrzdila penalizace

Druhý dojel do cíle sedmatřicetiletý domácí matador Ott Tänak, který působil v sobotu frustrovaně, protože viděl, jak se jeho šance na druhé domácí vítězství v MS zhoršují. „Jsme tu proto, abychom vyhráli rallye,“ řekl Tänak DirtFish. „V podstatě jsme od začátku neměli správné tempo. Byl to docela boj. Během toho jsme se snažili dostat z auta maximum.“

Po dojetí do časové kontroly uvedl do novinářských mikrofonů následující: „Upřímně řečeno, moje myšlení asi nebylo nejlepší. Věděl jsem, že to bude těžké. Nakonec jsme udělali, co jsme mohli, ale Oliver si to evidentně užíval, byl opravdu ve správné náladě a sebevědomí. Teď už není pochyb o tom, že je připraven na Rally1.“

Třetí byl v cíli Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), který si připsal své první umístění na stupních vítězů od březnové Safari Rally v Keni. V Estonsku bojoval na místních silnicích především s domácím Tänakem. Neuville sice v sobotu střídal druhé místo, ale nakonec trochu ztratil, než ho desetisekundová penalizace za špatný start odsunula na třetí příčku. „Musel jsem být strašně blízko startovní čáry. Je to super nefér. Trápila mě nízká přilnavost pneumatik, pokaždé, když je kluzko, musel jsem snížit rychlost. Od sobotního odpoledne jsme měli za úkol dovést auto do cíle. Všechno nebylo perfektní, ale snažili jsme se a jsme tady,” prohlásil v cíli úřadující mistr světa.

Konečné pořadí (po RZ20 z RZ20):

1. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 2:36:35,1; 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +25,2; 3. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +48,3; 4. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +55,6; 5. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +1:33,0; 6. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +1:43,4; 7. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +2:55,6; 8. Seskš, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +3:36,0; 9. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +5:29,8; 10. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +5:57,6; 11. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +8:43,0; 12. Linamäe, Morgan (Est., Irl./Toyota GR Yaris Rally2) +9:01,8; 13. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +9:32,8; 14. Heikkilä, Temonen (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +9:36,1; 15. Jürgenson, Oja (Est./Ford Fiesta Rally2) +9:54,9; 16. Joona, Vaaleri (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +10:19,4; 17. Jamamoto, Luhtinen (Jap., Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +10:49,7; 18. Nögene, Lesk (Est./Toyota GR Yaris Rally2) +11:51,8; 19. F. Zaldivar, Ohannesann (Par., It./Škoda Fabia RS Rally2) +14:39,1; 20. Ruilobo, Vella (Šp./Citroën C3 Rally2) +22:41,8. Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí (po 8 ze 14 soutěží):

Jezdci: 1. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 162 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 161; 3. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 141; 4. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 138; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 114; 6. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 71; 8. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 63; 9. Solberg (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1 a Rally2) 52; 9. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 38; 10. Munster (Luc./Ford Puma Rally1) 19; 11. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 14; 12. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 14; 13. Sesks (Lotyš./Ford Puma Rally1) 12; 14. Y. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 12; 15. Grjazin (Bul./Škoda Fabia Rally2) 7; 16. Solans (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 17. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 4; 18. Kajetanovicz (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 19. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 20. F. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 21. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 22. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 1; 23. Camilli (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 399 bodů; 2. Hyundai 347; 3. Ford 111.

Vedení v soutěži: Ogier 37, Tänak 36, Evans 33; Solberg 19,n Rovanperä 18, Neuville 6, Katsuta 2, Fourmaux 1.

Vyhrané RZ: Tänak 43; Rovanperä 26, Ogier 24, Evans 14, Fourmaux 15, Neuville 11, Solberg 9, Katsuta 8, Munster 2.

Výsledky jsou neoficiální.