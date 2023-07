Automobilky a sběratelé (nejen) klasických automobilů v Evropě mohou mít brzy další vrásku na čele. EU totiž navrhuje zakázat od roku 2024 chromování, při kterém se uvolňují látky, které jsou nebezpečné pro lidské zdraví.

Při chromování se totiž uvolňuje šestimocný chróm, který je známým karcinogenem. Jeho emise při chromování jsou až 500x škodlivější než emise vznětových motorů a mohou tak být příčinou vzniku rakoviny plic.

Video se připravuje ...

Škodlivé látky sice mohou být podle informací kolegů z Autocar redukovány za použití chemických látek jako PFAS (Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances),jenže i ty jsou toxické.

EU přitom není jediná, kdo chce zakázat chromování. Stejné nařízení už totiž schválil i americký stát Kalifornie, v platnost by však mělo vstoupit až v roce 2039. Tedy dlouhých 15 let poté, co by zákaz mohl začít platit v EU.

Evropa je sídlem mnoha automobilek, zatímco v Kalifornii sídlí řada designových studií. Chrom je přitom populárním a osvědčeným způsobem, jak vozům vtisknout prémiový charakter, ke kterému si automobilky a designéři zřejmě budou muset pomoci trochu jinak.

Chromování však není používáno pouze v automobilovém průmyslu. Svou roli nachází také u věcí každodenní potřeby. Chromování se také využívá u komponent, které musí odolat korozi.