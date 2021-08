Evropská Toyota Land Cruiser 150 může dostat nástupce již příští rok

Toyota letos konečně představila novou generaci svého největšího Land Cruiseru, označovaného jako řada 300, který po dlouhých čtrnácti letech nahradil řadu 200. Jenže menší Land Cruiser 150, někde označovaný jako Prado, který automobilka jako jediný oficiálně nabízí i v Evropě, už je na trhu dvanáct let.

Premiéra Land Cruiseru 150/Prado totiž proběhla v roce 2009 a od té doby prodělal několik menších i větších modernizací. Například při té poslední, která proběhla v roce 2020, dostal Land Cruiser nový infotainment a konečně i výkonnější motorizaci. Jenže ani to příliš neztupilo zuby času, který už na stopadesátce pomalu hoduje.

V minulosti přitom mezi představením nové generace Land Cruiseru řady 200 a nového Land Cruiseru řady 150 utekly dva roky, což by naznačovalo, že se nástupce stopadesátky dočkáme až v roce 2023. Podle webu Creative Trend se však objevují spekulace, podle kterých by nástupce menšího Land Cruiseru mohl dorazit na trh o rok dřív, tedy již v roce 2022.

Bez ohledu na rok premiéry však můžeme předpokládat, že ani nástupce Land Cruiseru 150 nepřinese žádné výrazné a do očí bijící změny. Stačí se podívat na novou generaci Land Cruiseru 300, který je oproti dvoustovce jen velmi decentní evolucí. Tedy minimálně po stránce designu a rozměrů, technicky by však mělo jít o mnohem sofistikovanější stroj.

Od nástupce LC 150 se tak opět očekává klasická konstrukce s karoserií posazenou na robustním rámu, jednoduchý design a podobné rozměry exteriéru. Uvnitř se pak očekává nabídka sedmimístné i pětimístné konfigurace v kombinaci s modernější palubní technikou a technologiemi.

Novinka by mohla dostat označení řada 250 a jejím základem by mohl být zmenšený rám řady 300, který využívá architekturu platformy GA-F. Nová generace by tak mohla být lehčí, ještě tužší a současně by mohla nabídnout i výrazně lepší chování na silnici, včetně vyššího komfortu. Menší Cruiser by navíc mohl dostat i podvozek eKDSS a jeho schopnosti v terénu by neměly být nijak limitovány.

Pod kapotou se pak poprvé v historii modelu očekává hybridní pohonná jednotka, kterou by měl být hybridní 2,5litrový či 2,7litrový benzínový čtyřválec podobný motorům použitým v modelech RAV4 nebo Highlander. Některé zprávy navíc naznačují, že Toyota vyvíjí pro chystané užitkové vozy a modely s pohonem 4x4 i speciální hybridní diesel, který by se mohl dostat i do nové dvěstěpadesátky.

Z čistě spalovacích motorů by pak měl zůstat 2,8litrový čtyřválcový turbodiesel o výkonu 150 kW s nejvyšším točivým momentem 500 Nm, který automobilka od poslední modernizace instaluje i pod kapotu současné stopadesátky.