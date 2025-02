Excalibur: Z rohu autosalonu na červený koberec bulváru

Autor: Mario Rychtera

Vzpomínám si, jak jsem jednoho jiskřivě mrazivého dne přinesl domů svoje první pololetní vysvědčení. Jelikož na něm byla jedna velká jednička, vzala mě máma po obědě do hračkářství a já si mohl za odměnu vybrat autíčko. Dodnes si vzpomínám na vzrušující pocit při procházení mezi vysokými regály plnými modelů od Bburaga. Mému šestiapůlletému „já“ se police zdály obrovské a živě si pamatuji tu tího odpovědnosti, abych si vybral správně.

Úžasné je, že stejný pocit prožívám pokaždé znovu, když vstoupím do galerie E&R Claasic v holandském Waalwijku. Je to obrovské hračkářství pro dospělé, dvě patra nacpaná k prasknutí klasickými i moderními vozy značek z celého světa. Asi si dovedete představit mé roztěkané rozhodování školáka, které si půjčím na odpolední focení.

Přízemí mě nechává stále nerozhodným, hledám něco výjimečného, něco, co rozdmýchá mou vášeň a na první pohled nadchne. Pln očekávání vybíhám schody do patra a rázem mám jasno! Hned naproti mně stál sněhově bílý Excalibur Phaeton třetí série.

Znáte Excalibur? Americká neoklasika se dala koupit i v Česku, navíc za rozumnou cenu Karel Haas Veterán

Hrdina z dětství

Přesně takový jsem potkal v chorvatském městě Umagu (jen byl černý) během mé první dovolené u moře. Bylo mi necelých šest let a teď mám možnost ho řídit! Víte, on to není jen můj dětský hrdina, byl to také sen jeho stvořitele Brookse Stevense, kterého podobně jako mě excalibur uchvátil ve studentských letech (v roce 1930) Mercedes-Benz SSK a nadobro ovlivnil jeho tvorbu.

Dvouměsíční sprint

Stevens v padesátých letech působil jako designový i konstrukční konzultant automobilek Studebaker a Kaiser-Frazer. V roce 1963 ho ředitel Studebakeru Sherwood Egbertemo požádal o vytvoření neoklasického vozu pro nadcházející autosalon v New Yorku (1964). Konečně dostal příležitost otisknout Mercedes SSK ve svém díle. Jelikož oplýval i duší obchodníka, navrhl marketingovou strategii s myšlenkou, že je levnější si koupit excalibur než renovovat vzácný mercedes.

S konstrukcí vysněného vozu pomáhali oba synové a za neuvěřitelných šest týdnů bylo hotovo. Kvůli mimořádně pevnému šasi si jako základ vybral model Lark Daytona kombinovaný s přeplňovaným motorem 289 Stude V8, který mohl mít až 290 koní. Jeho umístění musel posunout o 74 cm dozadu, aby kabina mohla být v prostoru zadních sedadel larku. Výfuky poslal stejný dodavatel, který je poskytoval také Mercedesu, sedačky pocházely ze studebakeru a palubní desku daroval model Hawk GT.

Jako za starých časů: Neoklasika od Excaliburu, Zimmeru nebo Stutzu Ondřej Pavlůsek Novinky

Raketový start

Když bylo dílo hotové, Studebaker překvapivě otočil. Vedení přišel excalibur příliš výstřední a mělo obavu z negativního ohlasu v souvislosti s napodobováním německé značky. Vůz se sice na autosalonu objevil, ale pouze v malém stánku daleko od Studebakeru. Ten mohl jen zelenat závistí, protože excalibur sklidil obrovský úspěch a s cenou pouhých 6000 tehdejších dolarů prý Stevens dostal nabídku na 400 objednávek. Díky širokým možnostem financování získal dostatečný kapitál pro založení značky a už v roce 1966 vyrobil 56 vozů.

První série měla nejprve hliníkovou a následně laminátovou karoserii. V ní se ukrývala oblíbený motor V8 Chevrolet o objemu 5,4 litru (327 cui) s výkonem až 300 koní, spojený se čtyřstupňovým manuálem. To je pěkná nálož vzhledem k hmotnosti kolem jedné tuny.

Excalibur se stal miláčkem slavných, pro které byla cena 7250 až 10.000 dolarů jen drobnými. Koupila si ho taková jména jako Frank Sinatra, Cher, Steve McQueen, Tony Curtis a mnoho dalších. V pozdější době se k nim přidal i Arnold Schwarzenegger. Excalibur nabízený od roku 1966 ve třech verzích se stal novým ztělesněním sociálního postavení a symbolem bohémského života. Při vzniku 359 kusů byl stále limitkou.

Renault 4: La Quatrelle se rodila na pěti kontinentech (3. díl) Aleš Dragoun Veterán

Odklon od původní myšlenky

S rokem 1970 přišla na trh druhá série s celou řadou novinek. Do vozu se nastěhovaly komfortní prvky jako automatická převodovka Hydramatic, posilovač brzd a nastavení sedadel i tyče řízení. Rozvor se prodloužil, rezervní kola našla nové místo za předními blatníky a s V8 o objemu 5,7 litru bylo pokoření 200 km/h hračkou. I když se cena zvýšila na 12.000 dolarů, všech 342 kusů se bez problémů prodalo.

Třetí série, vyráběná mezi lety 1975 až 1980, dotvořila přechod od sportovního roadsteru k luxusnímu cruiseru. Je také první, kde se pod kapotou objevil 7,5litrový motor od Chevroletu. Cena sice vzrostla na 19.000 dolarů, ale mohli jste mít klimatizaci, kožená sedadla, tempomat a elektrické ovládání sedadel, oken i střechy. Excalibur šel stále na dračku, ale Stevens chtěl udržet výjimečnost omezené série, a tak postupně zvedal cenu až na 28.600 dolarů. I tak bylo vyrobeno 1141 kusů.

Egger-Lohner C.2 Phaeton • Porsche

Na chvíli slavnou hvězdou

Stevensovi se podařilo něco mimořádného. Ano, Excalibur nijak neskrývá inspiraci v Mercedesu, ale zároveň si dokázal vytvořit vlastní osobnost a díky slavným majitelům získal místo mezi luxusními vozy. Americká okázalost z něj přímo čiší, a pokud se vžijete do role majitele, tak i příjemně pohladí na duši. Budíte pozornost a chcete být viděni. Je to až samolibě opojné, ale musíte to brát s nadhledem, jinak jste za pozéra.

Zajímavé je, že ona aura funguje při samotném příchodu k vozu. Nespěchám za volant, protože už z dálky si vychutnávám pohled na monumentální příď s chromovanou maskou, doplněnou trumpetami klaksonu. Líbí se mi plné tvary blatníků poskytujících útočiště širokým drátěným kolům, s pneumatikami zdobenými bílým lemem. Jak mířím k boku, rozevírá se mi pohled na výfukové potrubí a vkusně integrovaný kryt s rezervním kolem. Detailů na přídí je tolik, že jen tady strávíte několik minut, než si je všechny prohlédnete.

Tolik času bohužel nemám, a tak kolem krátkých prahů přecházím k zádi. Přitom se snažím vyřešit vnitřní dilema. Zadní světla z brouka mi působí vizuální bolest, ale zároveň mě nenapadá, co by se více hodilo pro neoklasický styl. Zadní kufr bez problému pojme výbavu na focení, takže se zavazadly na dovolenou nebo výlet není problém.

A.L.F.A. 40/60 HP: Aerodynamický experiment a velké úspěchy v závodech Aleš Dragoun Veterán

Po otevření malých dveří usedám za volant typicky amerického interiéru. Fotografovi připadá laciný, ale Američané si na dílenské zpracování nepotrpí tolik jako Evropané, což se začalo měnit u nových aut teprve v posledních letech. Vzhledem k původu je moc hezky udělaný a jeho strohost mě nijak neuráží. Stejně mám v plánu se hlavně kochat krajinou a poslouchat zvuky místní venkovské fauny.

Na správnou notu mě okamžitě naladí otočení klíčkem a úžasně hebký chod obřího osmiválce. Při volnoběhu skoro není slyšet, ale už při rozjezdu o sobě dá vědět velice decentním zahučením. Jeho nízkootáčkový charakter dává jasně najevo, že skoro dvě tuny hmotnosti pro něj absolutně nejsou problém, a spokojeně si lebedí.

Nenechte se jím ale zmást, sice preferuje uvolněný styl, ale s plynem na podlaze pěkně uhání! Excalibur totiž není klasický plavný koráb. Naopak, podvozek je docela tuhý, takže ho máte pod kontrolou.

Tatra 11, 12 a 13: Revoluční dvouválce slaví století Aleš Dragoun Veterán

Ani rozměry nejsou nijak přehnané. Délka necelých 4,5 metu se šířkou něco málo přes 1,8 metru jsou plně v souladu s moderní evropskou silnicí a dispozicemi parkovišť. Karoserie sice nemá dlouhé převisy, ale musím si dávat pozor na výrazně předsazený přední nárazník a vzadu počítat s kufrem. Jsem si vědom toho, že budím pozornost, hlavně při průjezdu městečky. Baví mě to, chci to, toužím po pocitu, který ve voze měla slavná jména před více než čtyřiceti lety. Reakce okolí jsou navíc pozitivní. Lidé se ohlížejí, děti nadšeně ukazují, mávají a já jim s úsměvem mávání vracím.