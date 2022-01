Existuje auto na stlačený vzduch? Jedno by se našlo. A jezdí!

Vzhledem k rostoucím cenám tradičních pohonných hmot ruku v ruce s ekologickým zaměřením vznikají výzkumné skupiny pátrající po jiných zdrojích použitelné energie aut. Náhradou za fosilní paliva se uměle stávají elektromobily, i když nemusí patřit mezi automatické nástupce prosazované bez ohledu na jiné alternativy.

Jedno z dalších řešení visí ve vzduchu, který dýcháme. Automobil poháněný stlačeným vzduchem je technologie, který splňuje podmínku minimálních emisí i bez použití neekologických baterií a jejich nabíjení. Obecně označovaný model Compressed Air Car zjednodušeně řečeno využívá základních fyzikálních principů a k pohybu pístů hnacích hřídelí či kol slouží využití tlaků v uzavřené soustavě.

Mezi jednoznačnými výhodami převládá zmíněná ochrana životního prostředí. Bez výfuku a hořlavin uvnitř nevznikají škodliviny, dalším připomínaným plusem jsou provozní náklady u vzduchu rovny minimálním hodnotám. Absence spalování ve válcích přináší i méně hluku, který je s oblibou také kritizován a regulován.

Ve snaze vyrovnaného hodnocení existuje i řada nevýhod automobilové technologie stlačeného vzduchu. Negativa začínají provozuschopnou rychlostí, protože maximální dosažitelné tempo se pohybuje okolo 70 či 80 km/h, což je sotva dosažitelný mimoměstský limit zcela nevhodný pro plynulost dopravy. Lehce podvodným trikem se nabízí implementovat jakýkoliv typ jiného motoru, ale doping nabízí pouze méně čistá technika do zásuvky nebo z benzínky.

Výčet nedostatků nebude ochuzen o teorii doplňování vzduchu do zásoby. Tankování by vyžadovalo novou infrastrukturu veřejně dostupných vysokotlakých vzduchových čerpadel k rychlému doplňování vzduchových nádrží. Představa domácího plnění je aktuálně ještě vzdálenější než sen o rychlém nabíjení elektromobilů v soukromí.

Ambice jezdit na vzduch vyvolává vzrušení, díky natěšeným inovátorům se sci-fi občas podaří realizovat a hrstka futuristických prototypů existenci dotáhne až do relativně funkčního automobilu. Společnost Zero Pollution Motors vytvořila AIRPod 2.0 – aktuálně zřejmě nejslavnější auto na stlačený vzduch.

AIRPod stačí do města, jinde by osmdesátikilometrový rychlostní limit mohl tvořit překážku. Oplátkou nedostatečné dynamiky je udávaný městský dojezd přibližně 120 km na nádrž stlačeného vzduchu. Doplnění probíhá u kompresoru, výkonná pumpa údajně zdrží zhruba tři minuty. Motor o objemu 0,4 l dosahuje výkonu 7 kW (9,5 koně) a 45 Nm, na automat navazují poháněná zadní kola obutá do pneumatik 135/65 R15. Celková váha dvoumístného pokusu je 350 kg při rozměrech 2,13 x 1,50 x 1,71 metru (délka x šířka x výška). Kufr slibuje překvapivý úložný prostor o objemu 400 l. S cenou těsně nad 10.000 $ (217.000 Kč) by mohla experimentální verze potěšit zájemce o levnější náhradu elektromobilu.