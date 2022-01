Trojcípé hvězdě se v kompaktní třídě daří, a tak proč to v ní nezkusit i s elektrickým SUV? Dorazil proto Mercedes-Benz EQA, který jsme vyzkoušeli v rámci týdenního redakčního testu.

Krátce ještě zmíním vnější design. Mercedes jde cestou odlišně tvarovaných elektromobilů, které dostaly specifický stylistický jazyk, v případě EQA to ale podle mého názoru není zcela šťastná volba. Oblý design z některých úhlů na mě působí neforemně a těžkopádně. Výchozí GLA s výraznější tváří mi opticky rozhodně sedne více.

Podobně baterie zasahují i do prostoru pro zavazadla. Zavazadelník má tak udávaný objem jen 340 litrů, o 95 litrů méně než v GLA. Daní za elektrický pohon je minimum prostoru pod dvojitou podlahou, naštěstí EQA zůstávají pravidelné tvary kufru.

Místa je uvnitř hodně, a to obzvlášť nad hlavou. Přední sedačky jsou navíc nadmíru pohodlné a dobře podrží tělo, co ostatně jiného od Mercedesu čekat. Přesednutí na zadní sedadla ale plně vyjeví nevýhodu použití platformy z auta s konvenčním pohonem. Podlaha je zde kvůli pod ní uloženým bateriím zvýšená, výsledkem čehož je hodně nepohodlná pozice sezení. Sedák je totiž kvůli tomu ukotven hodně nízko, a tak tu dospělý musí sedět s nepřirozeně pokrčenýma nohama. Přitom nad hlavou by místa bylo hodně, a tak by sedák mohl být klidně uchycen výše…

Multimediální systém MBUX nabízí množství funkcí, včetně „inteligentního“ hlasového ovládání nebo rozšířené reality navigace. Ta je podle mého názoru stále nepřekonaná, využití obrazu z přední kamery doplněné o šipky kudy jet výtečně pomáhá s orientací. Ovládání infotainmentu pak zajišťují dotykové plošky na multifunkčním volantu nebo touchpad na středové konzoli. Dnes už je to mnohem intuitivnější řešení než v dřívějších Mercedesech, pořád ale mám pocit, že konkurence to umí ještě přehledněji a snadněji. Nespornou výhodou je ale zachování samostatného ovládání klimatizace, stejně jako dalších konvenčních tlačítek. Hlídání v pruzích ale musíte vypínat přes multimediální systém…

To znamená dobře známou koncepci kompaktních mercedesů zavedenou dnešní třídou A, nabízenou od roku 2018, s moderně vyhlížející dvojicí displejů, které působí jako opticky propojené. Palubní deska vypadá v rámci segmentu nejen moderně, ale i luxusně, dojem zvyšuje vysoké rozlišení displejů. Hodně se mi líbí ambientní osvětlení s netradičním vzorem v prostoru před spolujezdcem a zajímavými podsvícenými výdechy ventilace. Bohužel moc praktické to není, osvětlené prvky se za tmy odrážejí v čelním skle.

EQA je součástí kompaktní řady modelů s pohonem přední nápravy, s nimiž sdílí i svůj technický základ, jen přizpůsobený elektropohonu. Konkrétně je EQA bratrem SUV GLA, čehož si ihned všimnete. Nejde tak o zcela svébytné auto ve stylu EQS, které má i odlišnou platformu než obdobně velká třída S, dostupná s konvenčním typem pohonů. To znamená jisté kompromisy, poháněná jsou přední kola (což je u elektroaut kvůli jejich točivému momentu méně šťastné řešení) a nelze plně využít výhod elektropohonu, jako je možnost prostornější kabiny. Zase to však přináší levnější vývoj nebo známé ovládání. Vždyť kabina EQA je prakticky shodná jako u výchozího GLA .

Mercedes-Benz je dnes velkým propagátorem elektrického pohonu. Automobilka hodlá být připravena na to, aby do roku 2030 mohla prodávat jen elektroauta, tedy v oblastech, kde to tržní podmínky dovolí. Již do konce letošního roku pak chce nabízet elektromobil ve všech segmentech, v nichž působí. V případě kompaktů je tímto zástupcem SUV Mercedes-Benz EQA , aktuálně nejmenší elektrovůz s trojcípou hvězdou na přídi.

Motor, jízdní vlastnosti

I základ má neuvěřitelný elán

Důkazem, kterak Mercedes dnes sází na elektromobilitu, je i fakt, že zatímco mnohé jiné elektrovozy pořád nabízejí jediné provedení, nabídka EQA se již postupně rozrostla na tři varianty. Základem je EQA 250 s pohonem předních kol a výkonem 140 kW, nad ním pak stojí čtyřkolky EQA 300 4Matic s kombinovaným výkonem 168 kW a aktuální vrchol v podobě EQA 350 4Matic se systémovým výkonem 215 kW.

Už zkoušený základ v podobě EQA 250 však dokazuje, že jeho elán je více než dostatečný. Odpich je parádní, reakce na sešlápnutí okamžité i ve vyšších rychlostech, pružnost tomuto medvědovi v rámci povolených limitů rozhodně nechybí. Natožpak na zimou omrzlých silnicích, na nichž už EQA mnohdy protočí přední kola nebo zatahá za volant, když nepracujete s plynem zrovna citlivě.

Přepínač jízdních režimů navíc dokazuje, že v tomto případě má opravdu smysl. Přepněte z výchozího Comfortu do eko módu a dočkáte se výrazně otupělých reakcí, kdy se okamžitý odpich elektroauta zcela vytratí. Rozdíl je ale i po přepnutí z Comfortu do Sportu, kdy jsou naopak reakce auta ještě důraznější.

Hrát si přitom můžete i s nastavením rekuperace brzdné energie, k čemuž slouží páčky pod volantem. Stiskněte dvakrát levou páčku (minus minus) a rázem je zpomalování díky zesílené rekuperaci tak silné, že můžete vůz ovládat jedním pedálem. Na okresních silnicích je to hračka, ve městě už to trochu předvídání chce a při zastavování na semaforech se už bez brzdového pedálu obvykle neobejdete.

Mercedes-Benz EQA 250

Pravdou však je, že s využíváním slušného odpichu souvisí i rostoucí spotřeba energie. S EQA jsem jezdil během zimního počasí, kdy teploty mnohdy padaly pod 0 °C, což se na apetitu okamžitě projevilo. Málokdy jsem se dostal pod 20 kWh/100 km, a to i při pohybu ve městě. Na dálnici si EQA řeklo v rámci povolených limitů o 25 kWh/100 km, při rychlejším tempu na okreskách spotřeba atakovala hranici 30 kWh/100 km. A to je standardem tepelný management i tepelné čerpadlo. Přitom vím, že to jde úsporněji. Když jsem EQA poprvé zkoušel loni v květu, nebyla za příznivějších teplot potíž jezdit za 20 kWh/100 km.

Baterie se slušnou využitelnou kapacitou 66,5 kWh však i tak zajistí dostatečný akční rádius, byť na těch 426 km podle metodiky WLTP se budete dostávat jen s hodně citlivou nohou. Nabíjení střídavým proudem prostřednictvím třífázového 11kW wallboxu každopádně trvá pět hodin a 45 minut, rychlonabíjení stejnosměrným proudem nabíjecím výkonem 100 kW pak z 10 na 80 % kapacity zabere rovnou půlhodinu. Vyšší nabíjecí výkon stejnosměrným proudem EQA bohužel nezvládá, přitom dnes už je běžné 150kW nabíjení.

To ticho!

Z hlediska jízdních vlastností je to pak typický Mercedes. Z dynamického hlediska je na tom EQA 250 už více než slušně, z auta nicméně je při svižnějším tempu znát, že mu vyhovuje spíše pohodovější jízda. Při rychlejším průjezdu v zatáčkách zneklidní, a to přestože je znát jeho nízké těžiště díky bateriím v podlaze. Řízení není moc komunikativní, a tak mnohdy moc nevíte, co se vlastně děje pod koly.

Pohodovému charakteru odpovídá hlavně perfektní odhlučnění. Jestli se o elektrovozech říká, že jsou nadmíru tiché, pro EQA to bezesporu platí. Vždyť i na dálnici uslyšíte leda jen lehký šum kolem karoserie, čemuž pomáhá i vynikající aerodynamika se součinitelem aerodynamického odporu s hodnotou 0,28. Ve městě je to ještě lepší, to se pak mnohdy stane, že tím jediným ruchem je jinak tichý ventilátor topení. Pečlivé těsnění je mimochodem znát už při nástupu, kdy musíte dveřmi pořádně bouchnout, aby se skutečně zavřely.

Také podvozek se vzpěrami McPherson vpředu a víceprvkovým zavěšením vzadu je solidně komfortní. Pravda, znalci větších mercedesů by čekali ještě vyšší komfort. V rámci dané kategorie je ale práce podvozku na úrovni, i na větších nerovnostech se od 18“ kol ozývá jen lehký dusot. Pochválit pak musím adaptivní světlomety, dálková světla svítí opravdu neskutečně a fungují výtečně, rychle reagují na okolní vozidla, a tak neoslňují. Alespoň se tak zdá podle reakcí protijedoucích řidičů, kteří mě ani jednou neproblikli.

Co se pak týče cen, tak ve srovnání s GLA je EQA jednoduše drahé. Vždyť za základních 1.299.850 korun za EQA 250 (140 kW) už máte skoro sportovně laděný Mercedes-AMG GLA 35 4Matic s výkonem 225 kW, který stojí 1.308.010 korun. Zájemci o elektromobil ale srovnávají spíše s jinými vozy na elektřinu, a to se tak najednou nabízí srovnání s Lexusem UX 300e, jehož ceny začínají na částce 1.299.000 korun. Nabízí přitom výkon 150 kW. V podobné cenové relaci se pak pohybuje také o něco větší Volkswagen ID.4, který s výkonem 150 kW a 77kWh bateriemi přijde na 1.263.900 korun.

Mercedes-Benz EQA 250