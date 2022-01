Šéf VW Diess: Elektromobily mají smysl jen v některých případech

Dnešní předseda představenstva automobilky Herbert Diess je velkým milovníkem a propagátorem elektromobility. Právě pod jeho vedením koncern rychle rozšiřuje nabídku bateriových aut, Diess tak několikrát přiznal, jak obdivuje úspěch Elona Muska a jeho značku elektromobilů Tesla. Jak se ale nyní ukazuje, i Diess začíná brát elektromobily rezervovaně, respektive s realističtějším pohledem.

"Myslím, že tento přechod na elektrovozy má určitá omezení. Myslím, že plán dostat se na 50 % elektroaut do roku 2030 je extrémně ambiciózní," přiznal Diess v podcastu pro magazín The Verge na otázku, jak si Volkswagen chce poradit s plánem ukončit v Evropě do roku 2035 prodej aut se spalovacím motorem.

Diess tvrdí, že s ohledem na zhruba pětinový značky Volkswagen na evropském trhu by pro udržení takového tržního zastoupení bylo potřeba šest gigatováren, aby byl zachován plán na to mít polovinu prodejů tvořených elektromobily do konce dekády.

"Tyto továrny by musely být v provozu v roce 2027 nebo 2028, aby splnily naše cíle pro rok 2030," přiznává šéf německého koncernu a dodává: "Velmi si vážím našeho týmu, který čelí výzvě, protože musíte koupit všechny (potřebné) výrobní stroje. Musíte postavit továrny. Musíte najít prostory. Musíte trénovat personál. Musíte se ujistit, že dodávky surovin jsou zajištěny a jsou dobré."

A to pořád mluvíme jen o zvýšení podílu elektromobilů na polovinu prodejů. Ještě větším a náročnějším úkolem bude podle Diesse přejít zcela na elektromobilitu. "Bude to obrovská výzva. Není to jen o tom říct, vypněte auta se spalovacím motorem. Je to téměř nemožné," říká německý manažer.

Zároveň Diess přiznává, že elektromobily nejsou vždy optimální volbou. "Druhá věc je, že elektromobily mají smysl pouze tehdy, pokud je energie obnovitelná – pouze pokud jde o skutečně zelenou energii, která pochází z větru, slunce nebo jádra. Dokud máme země založené na výrobě elektrické energie z uhlí, nemá smysl tam prodávat elektrická vozidla," upozorňuje i sám propagátor elektrického pohonu.

Diess proto tvrdí, že je potřeba vyhradit také čas na přechod k energii z obnovitelných zdrojů. Zatímco třeba v Rakousku, Francii nebo Norsku už je situace podle Diessových slov vcelku dobrá, třeba v Polsku naprostá většina elektrické energie stále vzniká v uhelných elektrárnách. A jejich nahrazení také nějakou dobu potrvá. "Vyrábět elektromobily v továrnách využívajících uhlí je ještě horší než vyrábět benzinová auta," prohlašuje Diess.