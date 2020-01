F1 čeká přechod na 18palcová kola, pro výrobce pneumatik jde o velkou výzvu

Závody Formule 1 se mění prakticky s každým rokem. Například sezóna 2021 přinese kromě jiného i přechod z 13 palcových na 18 palcové disky, které sice vypadají skvěle, ovšem konstruktérům pneumatik přidělávají nové starosti.

Dodavatelem pneumatik pro vozy F1 zůstává i pro další roky společnost Pirelli, která rozhodně neztrácí čas. Již v září začala za asistence závodního týmu F1 automobilky Renault testovat nové pneumatiky na francouzském okruhu Paul Ricard.

„Tyto testy jsou pro nás skutečně přínosné, protože můžeme dostat o pneumatice první předběžné informace a během zimy můžeme pracovat na dalším upravení konstrukce nebo směsi, pokud je to potřeba,“ uvedl k testům Mario Isola ze společnosti Pirelli, šéf programu výroby pneumatik pro F1, v rozhovoru pro kolegy z Road and Track.

A zatímco pro běžného motoristu nemusí vypadat přechod na větší kola jako takový problém, v případě vozů Formule 1 se jedná o skutečnou výzvu. Přechod z 13 palcových disků na 18 palcové totiž znamená výrazné zmenšení bočnice, která dosud fungovala jako součást odpružení vozu.

A glimpse into the future 👀@pirellisport put a set of 18-inch 2021 F1 tyres on a @RenaultF1Team car 👌#F1 pic.twitter.com/YXil4vz6F4 — Formula 1 (@F1) September 12, 2019

To však s přechodem na větší kola s menší bočnicí končí. Testy přitom ukázaly, že na každou pneumatiku může během závodu působit váha až 1.200 kg, což bude vyžadovat výrazné zesílení bočnice. „Musíme zvážit vše, co by mohlo vést k poškození pneumatiky,“ oddává Isola

Pirelli si sice bude moci ověřit nové technologie v nadcházející sezóně Formule 2, která přejde na 18 palcové disky již v příštím roce, ovšem ani v závodech Formule 2 nebudou pneumatiky vystaveny takové zátěži, jaká je čeká v rámci závodů královny motorsportu.

„Úroveň sil a namáhání pneumatik navržených pro Formuli 1 se nedá srovnávat s Formulí 2,“ uvedl Isola. „Ale i tak, máme alespoň jeden rok plný závodění. Takže reálné podmínky, skutečné prostředí… a z toho se samozřejmě můžeme poučit.“