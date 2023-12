Fanoušci BMW Z3, nedívejte se. Tento facelift se totiž opravdu nepovedl

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Svět je veliký a jak víme, fantazii se meze nekladou. Důkazem může být přestavba BMW Z3 z daleké Indonésie. Připomíná vám na první pohled jiné modely BMW? K tomu se ještě dostaneme..

První BMW Z3 sjelo z továrny ve městě Greer v Jižní Karolíně v roce 1996. Jednalo se tak o první model bavorské značky vyráběný mimo Německo a také první masově vyráběný roadster značky. Svou chvilku slávy si model Z3 užil v bondovce Zlaté Oko.

Jeden majitel z Indonésie měl touhu své BMW Z3 omladit. O jeho přestavbu se postarala místní společnost Kupu-Kupu Malam. Ta osadila vůz díly z novějších modelů BMW. Nejvýraznější změnou jsou přední a zadní světla, která pochází z BMW řady 3 (F30). Z trojkové, potažmo čtyřkové řady se inspirovali také u předního nárazníku, konkrétně u modelů M3 a M4 (F80 a F82). Ze stejných modelů je utvořen design ledvinek.

Za široké blatníky doplněná o třídílná kola by se nestyděli ti nejlepší tuningoví úpravci. Exteriérové vymoženosti doplňují takzvané motýlí dveře nebo kliky dveří kopírující úhel linie táhnoucí se z kapoty. Vůz si alespoň částečně zachoval charakteristické rysy modelu Z3, což dokazují žábry na blatnících.

Video se připravuje ...

V zadní části nelze přehlédnout, že se instalace světel příliš nepovedla, lépe řečeno - nezbylo na ně příliš prostoru. Zadní nárazník dále odkazuje na styl sportovní divize BMW M. Vše doplňují karbonové detaily po celém profilu vozu. Poslední změnou exteriéru je aplikace laku Apple Red Candy.

Vnitřek na rozdíl od vnější části nikterak drastickou změnou neprošel. Novinkou jsou karbonové doplňky a červené kožené čalounění. Co se úprav motoru, respektive zvýšení výkonu týče, nejsou k dispozici žádné informace. Očekáváme, že vše zůstalo u sériové podoby.

Ať už máme na tuto přestavbu jakýkoliv názor, musíme ocenit práci, která za ní stála. Nehledě na to, že se o výsledku nyní píše i mimo Indonésii. A pokud je spokojený majitel, to je ve výsledku to jediné, na čem skutečně záleží.