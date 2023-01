Ferrari 250 GTO za 1,6 milionu: Amalgam vyrobil precizní zmenšeninu karoserie

Sbíráte modely aut? Karoserie Ferrari 250 GTO ve čtvrtinové velikosti originálu by jistě ozdobila každou kolekci. Jen nestojí tři, čtyři stovky jako autíčka v trafikách…

Když vám Ferrari prodá nové auto, dostanete k němu i přesnou kopii. Můžete si vybrat měřítko, buď dostatečně velké 1:12, nebo ještě větší 1:8. Týká se to aktuálních modelů Roma, 812 Superfast a GTS, Portofino M a SF90 Stradale a Spider. Výrobcem je Amalgam, dostatečně známá firma v oboru. Dělá opravdu perfektní a hlavně navýsost detailní zmenšeniny a samozřejmě si za ně nechá řádně zaplatit.

Nyní se však rozhodla vyrobit pouhou karoserii. Navíc v pro ni ne úplně obvyklém měřítku 1:4. Ale jde o mnohem starší vůz z Maranella: legendární 250 GTO. Zatím jen v jediném kusu: pro vášnivého sběratele vozů značky se vzpínajícím se koníkem. Ale určitě se najdou i další zájemci, kteří mají dostatek peněz na svých bankovních účtech… Kolik? Kopie přijde na 73.295 dolarů, v přepočtu 1,62 milionu korun! Na model je to neuvěřitelná částka, v porovnání se současnými cenami GTO v životní velikosti pochopitelně naprostý pakatel…

A je precizní. Vyrábí se totiž podobně jako originály u Carrozzeria Scaglietti na počátku 60. let minulého věku. Z ručně kladívkem vyklepávaného hliníkového plechu. Přes babku, prostě jako před šesti dekádami. Interpretace je věrná, dřevěná babka byla vytvořena na základě digitálních skenů několika reálných 250 GTO. Až do takových detailů Amalgam zašel… Podoba musí být zkrátka co nejvěrnější.

Surová nádhera z hliníku je 1,08 m dlouhá a váží asi pět kilo. První exemplář je posazen na rám z ořechového dřeva. Amalgam je schopen poskytnout i jiné materiály, nebo si karoserii může nechat zákazník připevnit na stěnu. Jak je ctěná libost! Pochopitelně jde o zakázkový produkt na speciální objednávku. Výrobce nabízí i prodej na splátky, na jednu stačí 18.323 dolarů a 75 centů, tedy zhruba 405 tisíc korun. Jsou celkem čtyři...

Video se připravuje ...

A 250 GTO nebude jediné. Zakladatel Amalgamu Sandy Coperman potvrdil, že se chystá legendární a neméně krásná 250 Testa Rossa, její vývoj už se rozběhl. V plánu jsou i 275 GTB/4 a také „Daytona“ 365 GTB/4, v jejich případě záleží na množství předobjednávek a zaplacených záloh. Potřebná data už Amalgam, má, i tentokrát zdigitalizoval karoserie reálných vozů.

Zdroje: Amalgam Collection, Motor1.com

Foto: Amalgam Collection