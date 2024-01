Ferrari F50 z rodiny brunejského sultána je na prodej. Ojedinělost zvyšuje pár detailů

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Jakkoliv je výroční model F50 trochu otloukánkem mezi šlechtou aut značky Ferrari, s 349 vyrobenými kusy je to bezesporu velmi vzácné auto. Rudý kousek, který je na prodej u firmy DK Engineering, je na tom s vzácností ještě v úplně jiné lize.

Jde totiž o jeden z 19 předprodukčních kusů, z nichž se 6 dostalo do rodiny brunejského sultána. A jakožto předprodukční kus jsou na něm některé detaily vyhotoveny odlišně od těch 349 produkčních aut. Začneme-li zepředu, chybí zavazadelník pod kapotou a ventilátory mají zlatavou barvu elektromotorů pohonu vrtulí místo černé. Také tu chybí plaketa s výrobním číslem.

Také „torpédo“ pod čelním sklem není lakované lesklým bezbarvým lakem, nýbrž matné, stejně tak chybí výrobní štítek na rámu pravých dveří a boční vedení sedáku má vybrání čalouněné červenou kůží. Barva čalounění palubní desky je drobně odlišná a je tu červené, nikoliv černé prošívání. Také plexisklo odhalující motor má jiné řešení otvorů a těsnění po jeho obvodu drží šroubky.

Dále je odlišný výfuk a napříč autem chybí řada nálepek a štítků. Po funkční stránce má tento kus funkci, že při otočení klíče ve spínačce do první pozice vůz rovnou automaticky přizvedne příď.

Jako nejedno Ferrari F50, i tohle má najeto jen velmi málo – 1.900 kilometrů – a celých téměř 29 let, co existuje, je o něj výtečně postaráno. Z rodiny brunejského sultána se přes několik dalších majitelů dostalo do Velké Británie, kde je nyní na prodej. V roce 2018 dostalo ceněný certifikát Ferrari Classiche, potvrzující původnost všech detailů.

Cena, kterou prodejce nezveřejnil, bude pravděpodobně v přepočtu hodně přes 100 milionů korun; na inzertním webu Mobile.de jsou aktuálně dvě F50, obě s výrazně vyšším proběhem a s pozdějším datem výroby, a stojí 105, resp. 110 milionů korun.